تحذير عاجل من قوى الأمن للمواطنين.. أغلقوا هذه الحسابات فورًا!

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي: "ضمن إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جرائم الاحتيال عبر الإنترنت، تبيّن لشعبة المعلومات وجود عدّة مواقع وهميّة للاستثمار والتداول، تحمل أسماءً وأشكالًا شبيهة جدًا بأسماء وشعارات شركات استثمار حقيقية (قد يختلف عنوان الموقع الوهمي عن عنوان الموقع الحقيقي بحرف واحد فقط). وعلى الرغم من تعدّد أسماء هذه المواقع الوهميّة، إلّا أنّها تُدار من قبل شبكة احتيال دوليّة واحدة، تستهدف المواطنين وتؤدّي إلى خسارة مبالغ ماليّة بملايين الدولارات.تُحذّر هذه المديريّة العامّة المواطنين من استخدام هذه المواقع الوهميّة، وتطلب منهم:– ترك التّعامل معها، وإقفال حساباتهم فورًا، بعد أن أثبتت تحقيقات أنّها وهميّة.– التّمييز بين هذه المواقع وبين المنصّات الأصليّة، والتّأكّد من اسم الشّركة وموقعها الرّسمي قبل التّعامل مع أي شركة استثمار أو تداول.– التّأكّد من عنوان الموقع الإلكتروني حرفيًا، وليس فقط من الشّكل أو الشّعار.– تحميل تطبيق الشّركة المُراد التّعامل معها، من أو Google Play فقط، وليس من أي رابط يُرسل إليكم عبر أو مواقع التّواصل الاجتماعي.– التّأكّد من الجهة التي ستُحوَّل إليها أموالكم قبل تنفيذ أي عمليّة تحويل.– عدم بيع أو تأجير أو حتى إعارة الحسابات الماليّة، تلافيًا لاستخدامها بأعمال نصب واحتيال، فتعرّض أصحابها إلى الملاحقة القانونيّة. علمًا بأن التّحقيق جارٍ مع عددٍ من الوسطاء (بيع وتأجير الحسابات الماليّة الإلكترونيّة)، بناءً على إشارة المختص.– لكل من وقع ضحيّة هذه المواقع الوهميّة الاحتياليّة، الاتّصال على الخط السّاخن العائد لشعبة المعلومات (1788) لاستكمال التحقيق.أمّا المواقع التي أثبتت تحقيقات شعبة المعلومات أنّها وهميّة فهي مبيّنة في الجدول التّالي:Fake Accounts المواقع الإحتيالية Official Accounts المواقع الأصليةi.sedco.top sedcocapital.comsedco-ai.comsahemsacap.com sahemfinancial.commeficsa.com mefic.com.sainvestcapitalksa.com icap.com.sa"clients.dgcxar.online dgcx.ae