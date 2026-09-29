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لبنان

تعيين يثير الغضب في عكار

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
29-09-2026 | 13:45
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تعيين يثير الغضب في عكار
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أثار تعيين سيدة في منصب تربوي بارز في عكار موجة استياء وتساؤلات، ليس فقط حول خلفيات التعيين، بل أيضًا حول المعايير التي اعتُمدت لاختيارها.
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وبحسب المعلومات، عبّرت جهات تربوية في عكار عن غضبها من التعيين، معتبرةً أن المنطقة تضم كفاءات تربوية عديدة كان يمكن اختيارها، لا سيما أصحاب الخبرة والسيرة المهنية النظيفة.


وتأتي هذه الاعتراضات في ظل معلومات عن أن السيدة المعنية، سبق أن خضعت للتحقيق القضائي في ملف تخص الوزارة.


ويطرح التعيين، وفق أوساط تربوية، علامات استفهام حول المعايير المتبعة وسط مخاوف من أن تؤدي الخيارات الحالية إلى إعادة إنتاج الإشكالات نفسها بدل معالجة مكامن الخلل في القطاع التربوي.
المصدر: خاص "لبنان24"
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