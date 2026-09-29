بيان توضيحي من سلام.. هذا ما جاء فيه

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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة البيان التالي: تداولت وسائل إعلام لبنانية تصريحات نُسبت إلى الدكتور نواف سلام ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، زُعم أنها وردت في محضر اجتماعهما في .يهمّ لرئيس التأكيد أن هذه التصريحات من نسج الخيال ولم ترد خلال الاجتماع إطلاقاً، ويدعو إلى توخي الدقة والعودة إلى المصادر الرسمية في ما يتعلق بمضمون اللقاء.وقد أوضح البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الرئيس سلام شدد خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل الإطار الثلاثي وترجمة مبدأَي التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة على الأرض، بما يؤدي إلى استعادة كامل سيادته، وتحقيق الانسحاب الكامل من الأراضي ، وحصر السلاح بيد كامل أراضيها. كما أكد ضرورة وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات، بما يضمن تقدّم مساري الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح، وانشاء الية موثوقة للتحقق كما نص عليه الاطار.كذلك، أكد البيان الرسمي الصادر عن أن الوزير روبيو جدد القوي بدعم لبنان في تنفيذ الإطار الثلاثي، وأشاد بجهود حكومة الرئيس سلام لبسط سلطة الدولة.وعليه، فإن أي تصريحات أو مواقف أخرى تُنسب إلى الرئيس سلام أو الوزير روبيو خارج ما صدر رسمياً عن الجانبين لا تعبّر عن مضمون الاجتماع بأي شكل من الأشكال.