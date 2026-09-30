"السياديون" يصعّدون: الحوار بعد تسليم السلاح

Advertisement

لفت مصدر نيابي إلى أن "الأحزاب السيادية" في ، بالإضافة إلى الشخصيات السياسية في "الخط السيادي" ذاته، وحتى الجمعيات وكل من يتعاطى الشأن العام، يتفقون على أنه لا تعايش أبداً مع ملف سلاح" "، ولا يريدون أي حوار بشأنه، كون قرارات الحكومة والقرارات الدولية أنهت الجدل بما خصّ هذا السلاح.المصدر لفت إلى أن الجميع مع الحوار بعد تسليم السلاح، ولا شيء قبله، لا تعايش ولا تناغم ولا تفاوض في ظل السلاح، أما بعد تسليمه، فالجميع منفتح على الجميع، وبما فيهم حزب الله، من أجل في تطوير الحياة السياسية في لبنان لخير جميع أبنائه".