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لبنان

"السياديون" يصعّدون: الحوار بعد تسليم السلاح

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
30-09-2026 | 01:15
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السياديون يصعّدون: الحوار بعد تسليم السلاح
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لفت مصدر نيابي إلى أن "الأحزاب السيادية" في لبنان، بالإضافة إلى الشخصيات السياسية في "الخط السيادي" ذاته، وحتى الجمعيات وكل من يتعاطى الشأن العام، يتفقون منذ فترة على أنه لا تعايش أبداً مع ملف سلاح"حزب الله"، ولا يريدون أي حوار بشأنه، كون قرارات الحكومة والقرارات الدولية أنهت الجدل بما خصّ هذا السلاح.
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المصدر لفت إلى أن الجميع مع الحوار بعد تسليم السلاح، ولا شيء قبله، لا تعايش ولا تناغم ولا تفاوض في ظل السلاح، أما بعد تسليمه، فالجميع منفتح على الجميع، وبما فيهم حزب الله، من أجل النقاش في تطوير الحياة السياسية في لبنان لخير جميع أبنائه".
المصدر: لبنان 24
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