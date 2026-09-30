بعد 7 اشهر من القتال جنوب لبنان.. واوية: فريق القتال التابع للواء غولاني يخرج لفترة انتعاش (فيديو)

مشاهد من كاميرات الجسم للمقاتلين: قوات فريق القتال التابع للواء غولاني تخرج لفترة انتعاش بعد سبعة أشهر من النشاط العملياتي في



🔸 عملت قوات فريق القتال التابع للواء غولاني، بقيادة الفرقة 36، في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان لإزالة التهديدات عن دولة ، وهي تخرج الآن… pic.twitter.com/niAKwtqtJR — Lieutenant Colonel Ella Waweya | واوية (@CaptainElla1) September 30, 2026 Advertisement

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي واوية عبر حسابها على منصة اكس قوات فريق القتال التابع للواء غولاني، بقيادة الفرقة 36، عملت في المنطقة الأمنية بجنوب لإزالة التهديدات عن ، وهي تخرج الآن لفترة انتعاش.وتابعت: خلال الأشهر الأخيرة، عملت القوات في منطقة مرتفعات الشقيف (البوفور)، واستكملت مؤخرًا عملية عسكرية مركزة لتدمير بنى تحتية إرهابية في منطقة .وأضافت: دمرت القوات أكثر من 900 بنية تحتية إرهابية استخدمها تنظيم الإرهابي، وعثرت على مستودعات لوسائل قتالية احتوت على قذائف RPG وعبوات ناسفة، ومسيّرات مفخخة وأسلحة من نوع "كلاشنيكوف".وقال قائد ، العقيد كيوف، خلال مراسم اختتام النشاط القتالي: "خلال هذه الأشهر عملنا بروح غولاني. في غولاني ننتصر دائمًا، لا نعود قبل تنفيذ المهمة، لا ننكسر أبدًا، نقود مقاتلينا عن قرب، نصون بطولة وإرث الذين سقطوا، ونبقى بشرًا حتى في مواجهة العدو. هكذا عملنا، وهكذا سنواصل العمل. لقد دفعنا ثمنًا باهظًا خلال القتال في هذه الأشهر، لكن هناك أيضًا ثمرة لهذا القتال. انظروا من حولكم: بلدات تعيش حياتها وتحتفل بالأعياد، مصالح تجارية مفتوحة ورياض أطفال تواصل روتينها. من أجل هذا قاتلنا، ومن أجل هذا نواصل القتال".