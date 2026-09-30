بعد 7 اشهر من القتال جنوب لبنان.. واوية: فريق القتال التابع للواء غولاني يخرج لفترة انتعاش (فيديو)

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي ايلا
واوية عبر حسابها على منصة اكس قوات فريق القتال التابع للواء غولاني، بقيادة الفرقة 36، عملت في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان
لإزالة التهديدات عن دولة إسرائيل
، وهي تخرج الآن لفترة انتعاش.
وتابعت: خلال الأشهر الأخيرة، عملت القوات في منطقة مرتفعات الشقيف (البوفور)، واستكملت مؤخرًا عملية عسكرية مركزة لتدمير بنى تحتية إرهابية في منطقة نهر الليطاني
.
وأضافت: دمرت القوات أكثر من 900 بنية تحتية إرهابية استخدمها تنظيم حزب الله
الإرهابي، وعثرت على مستودعات لوسائل قتالية احتوت على قذائف RPG وعبوات ناسفة، ومسيّرات مفخخة وأسلحة من نوع "كلاشنيكوف".
وقال قائد لواء غولاني
، العقيد أيوب
كيوف، خلال مراسم اختتام النشاط القتالي: "خلال هذه الأشهر عملنا بروح غولاني. في غولاني ننتصر دائمًا، لا نعود قبل تنفيذ المهمة، لا ننكسر أبدًا، نقود مقاتلينا عن قرب، نصون بطولة وإرث الذين سقطوا، ونبقى بشرًا حتى في مواجهة العدو. هكذا عملنا، وهكذا سنواصل العمل. لقد دفعنا ثمنًا باهظًا خلال القتال في هذه الأشهر، لكن هناك أيضًا ثمرة لهذا القتال. انظروا من حولكم: بلدات تعيش حياتها وتحتفل بالأعياد، مصالح تجارية مفتوحة ورياض أطفال تواصل روتينها. من أجل هذا قاتلنا، ومن أجل هذا نواصل القتال".