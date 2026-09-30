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لبنان

واشنطن توحّد رسائلها أمام سلام: حصرية السلاح مدخل أي حل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-09-2026 | 03:15
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واشنطن توحّد رسائلها أمام سلام: حصرية السلاح مدخل أي حل
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توقفت أوساط سياسية عند وحدة الموقف  التي واجه بها المسؤولون الاميركيون رئيس الحكومة نواف سلام خلال زيارته إلى واشنطن، إذ تكررت أمامه، عبر أكثر من لقاء، فكرة أساسية مفادها أن بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها يشكلان مدخلاً رئيسياً لأي مسار مستدام للحل في لبنان.
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وبحسب المعطيات الرسمية، شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال لقائه سلام على دعم واشنطن لدولة لبنانية ذات سيادة، وعلى ضرورة المضي في تنفيذ الإطار الثلاثي، فيما أكد سلام بدوره ضرورة الوصول إلى حصرية السلاح بيد الدولة ووضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات.

وتلفت الأوساط إلى أن اللافت في الزيارة لم يكن فقط مضمون الموقف الأميركي، بل تكراره عبر مستويات مختلفة من الإدارة الأميركية، بما يعكس مقاربة متماسكة تجاه الملف اللبناني: دعم الدولة والجيش والمؤسسات،في  مقابل التقدم في مسار حصر السلاح بيد الدولة. 
وتعتبر هذه الأوساط أن الرسالة الأميركية التي عاد بها سلام من واشنطن تبدو واضحة: لا مساعدات سياسية واقتصادية وإعادة إعمار بمعزل عن مسار سيادي وأمني يبدأ من حصرية السلاح بيد الدولة، مع بقاء الانسحاب الإسرائيلي جزءاً أساسياً من الإطار التفاوضي الذي تتمسك به بيروت.
المصدر: خاص "لبنان24"
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