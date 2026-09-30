تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

التصعيد وارد.. وموازين القوى تتغير

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
30-09-2026 | 05:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
التصعيد وارد.. وموازين القوى تتغير
التصعيد وارد.. وموازين القوى تتغير photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
خلافاً للأجواء التي سادت في الأسابيع الماضية، والتي أوحت بأن شهر أيلول سيمر من دون ضربة إسرائيلية كبيرة على إيران، عادت مؤشرات التصعيد لتظهر مجدداً، فاتحة الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة قد تكون مختلفة في شكلها وتوقيتها عن كل ما سبق.
Advertisement

خلال الفترة الماضية، بدا أن الحصار البحري الأميركي والضغوط الجوية والاقتصادية المتزايدة على إيران دفعا إسرائيل إلى التريث، خصوصاً أن واشنطن اختارت استخدام أدوات ضغط متعددة بالتوازي مع إبقاء باب التفاوض مفتوحاً. لكن هذا الهدوء لم يكن يعني بالضرورة أن خيار الضربة العسكرية خرج من الحسابات، بل ربما جرى تأجيله بانتظار اللحظة السياسية والعسكرية المناسبة.

في الأيام الأخيرة، تبدلت الأجواء مجدداً. الخطاب التصعيدي عاد إلى الواجهة، فيما لا تزال المفاوضات غير المباشرة عاجزة عن إنتاج تسوية نهائية. ومن هنا، بدأت الأسئلة تطرح حول المرحلة المقبلة: هل تعود العمليات العسكرية الواسعة؟ وهل يتحول الضغط الحالي إلى تمهيد لجولة أكثر عنفاً؟

المشكلة الأساسية قد لا تكون في مبدأ التصعيد بقدر ما هي في توقيته. فداخل واشنطن، ترتبط الحسابات بالانتخابات النصفية الأميركية وبالكلفة الداخلية لأي عملية عسكرية واسعة، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة. أما في إسرائيل، فالحسابات مختلفة، مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية ودخول الملف الأمني بقوة في قلب المعركة السياسية الداخلية.

وهنا تحديداً قد يظهر تباين بين واشنطن وتل أبيب. فبنيامين نتنياهو قد يرى أن الفترة التي تسبق الانتخابات الإسرائيلية تشكل نافذة مناسبة لتصعيد الضغط على إيران، في حين قد تفضل الإدارة الأميركية إدارة المرحلة الحالية بأدوات الحصار والعقوبات والمفاوضات، وتأجيل أي توسع عسكري جديد إلى ما بعد الانتخابات النصفية.

أما إيران، فتتعامل مع المرحلة من زاوية مختلفة. فالضغط الاقتصادي والمالي بات أكثر إيلاماً، خصوصاً مع تراجع العملة وتصاعد أثر العقوبات والحصار. لذلك تبدو طهران أمام معادلة صعبة: الاستمرار في تحمل الاستنزاف الاقتصادي، أو الذهاب إلى مواجهة تستطيع خلالها استخدام قدراتها العسكرية والصاروخية وأوراقها الإقليمية لرفع كلفة الضغط عليها.

لكن أي جولة جديدة لن تعني بالضرورة فتح جميع الجبهات دفعة واحدة. ووفق هذا السيناريو، قد تفضل طهران إبقاء الساحة اللبنانية خارج قرار المبادرة بالحرب، وعدم الدفع نحو فتح جبهة واسعة انطلاقاً من لبنان.

هذا لا يعني أن لبنان سيكون محيداً بالكامل. فاحتمال اشتعال الجبهة اللبنانية يبقى قائماً إذا بادرت إسرائيل إلى توسيع عملياتها وفرضت واقعاً ميدانياً جديداً. عندها، قد يجد لبنان نفسه داخل المواجهة، لا نتيجة قرار إيراني بفتح الجبهة، بل نتيجة تطور عسكري إسرائيلي يفرض على الأطراف المعنية التعامل مع مسار مختلف.

وعليه، فإن السؤال في المرحلة المقبلة لم يعد فقط ما إذا كانت المواجهة ستتوسع، بل من سيختار لحظة التصعيد أولاً، وما إذا كانت الحسابات الانتخابية في واشنطن وتل أبيب ستؤخر الحرب أم ستجعلها أقرب.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
التحالف يحذر الحوثيين: لن نسمح بتغيير موازين القوى
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 15:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: المنطقة اليوم في خضّم عملية إعادة هيكلة تاريخية لصورتها ولموازين القوى فيها ونحن نشهد أحداثاً غير عادية
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 15:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر دعم الجيش والقوى الامنية: تحضيرات على وقع التصعيد وآلية تبصر النور
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 15:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: لا يمكننا انتظار الخارج فالحرب غيّرت كل الموازين
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 15:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الانتخابية

في إسرائيل

اللبنانية

العقوبات

إسرائيل

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:33 | 2026-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:12 | 2026-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:55 | 2026-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:52 | 2026-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:33 | 2026-09-30
Lebanon24
08:12 | 2026-09-30
Lebanon24
08:00 | 2026-09-30
Lebanon24
07:55 | 2026-09-30
Lebanon24
07:52 | 2026-09-30
Lebanon24
07:50 | 2026-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24