تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رحيل زوجة المنتج صادق الصبّاح.. رنا الزين التي صنعت حضورها بالإنسانية

Lebanon 24
30-09-2026 | 03:46
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
رحيل زوجة المنتج صادق الصبّاح.. رنا الزين التي صنعت حضورها بالإنسانية
رحيل زوجة المنتج صادق الصبّاح.. رنا الزين التي صنعت حضورها بالإنسانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
غيّب الموت السيدة رنا محمد سعيد الزين، زوجة المنتج اللبناني صادق أنور صبّاح، لتطوي برحيلها مسيرة اتسمت بحضور إنساني واجتماعي هادئ، وبعلاقة وثيقة مع محيطها وعائلتها، حيث عُرفت بقربها من الناس واهتمامها بالشأن الإنساني والاجتماعي، بعيداً عن الأضواء والظهور.
Advertisement

كانت السيدة الراحلة من الشخصيات التي آمنت بأن العمل الإنساني لا يحتاج دائماً إلى ضجيج، بل يبدأ من الوقوف إلى جانب الآخرين ومساندتهم في ظروفهم الصعبة. ولهذا، ارتبط حضورها في محيطها بروح المبادرة والمساعدة والاهتمام بالناس، فيما شكّل البعد الاجتماعي جزءاً أساسياً من حياتها واهتماماتها.

وعلى امتداد سنوات، حافظت رنا الزين على حضور بعيد عن الاستعراض، رغم ارتباطها بعائلة معروفة في الوسط الفني والإنتاجي العربي، فاختارت أن تكون مساحة نشاطها الأساسية في محيطها العائلي والاجتماعي والإنساني، وأن تترك أثرها من خلال علاقاتها ومبادراتها ومساندتها للآخرين.

وفي حياتها العائلية، كانت الراحلة محوراً أساسياً في أسرتها الكبيرة، وحرصت على إبقاء الروابط العائلية متينة، وسط علاقة وثيقة بأبنائها وأحفادها وأشقائها وأقاربها. ومع مرور السنوات، اتسعت عائلتها، لكن حضورها بقي جامعاً لأفرادها، وهو ما جعل رحيلها خسارة تتجاوز غياب فرد من العائلة إلى فقدان شخصية كانت تشكل جزءاً من تفاصيلها اليومية وذاكرتها.

كذلك، عُرفت الراحلة بعلاقات اجتماعية واسعة وبحضور محبب في محيطها، وبأسلوب اتسم بالهدوء والبساطة. ومن هنا، جاء الحزن على رحيلها ليعكس حجم المكانة التي تركتها لدى من عرفوها، فيما تحولت رسائل التعزية إلى شهادات محبة ومواساة لعائلتها.

الوداع الأخير

يُصلّى على جثمان الراحلة عقب صلاة ظهر الخميس 1 تشرين الأول 2026، في مسجد الخاشقجي في بيروت، على أن توارى الثرى بعد الصلاة في مدفن العائلة في جبانة الشهداء.

وتُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في قاعة محيي الدين برغوت التابعة لمسجد الخاشقجي.

وفي يومي الجمعة 2 تشرين الأول والسبت 3 منه، تستقبل العائلة المعزين في قاعة "البيال" (BIEL)، من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساءً.

وتُقام ذكرى الأسبوع عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر الخميس 8 تشرين الأول، في قاعة محيي الدين برغوت في مسجد الخاشقجي.

ترحل رنا محمد سعيد الزين، لكن ما يبقى هو ذلك الأثر الذي لا تصنعه الأضواء، بل تصنعه العلاقات الإنسانية والمواقف الطيبة والمحبة التي يتركها الإنسان في قلوب عائلته وكل من عرفه. 

وفي لحظة الوداع، تختصر سيرتها صورة سيدة اختارت أن يكون حضورها هادئاً، وأن يكون أثرها أكبر من الكلام.
 
أسرة "لبنان24" تتقدّم بأحر التعازي من المُنتج صادق أنور الصباح وعائلته بوفاة السيدة رنا، سائلة المولى العزيز أن يتغمدها برحمته، وأن يُلهم محبيها الصبر والسلوان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


مواضيع ذات صلة
الزين بحثت مع وفد من بلدية رشاف في تداعيات النزوح ومعاناة الأهالي
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 15:46:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الزين من الشوف: حماية غابات لبنان وثرواته الطبيعية مسؤولية مشتركة
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 15:46:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الزين: القصف الفوسفوري يفاقم الكارثة البيئية في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 15:46:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزيرة الزين من صيدا: لدعم البلدات الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 15:46:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

الشهداء

لبنان24

الطيبة

بيروت

العزيز

الطيب

شهداء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:33 | 2026-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:12 | 2026-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:55 | 2026-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:52 | 2026-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:33 | 2026-09-30
Lebanon24
08:12 | 2026-09-30
Lebanon24
08:00 | 2026-09-30
Lebanon24
07:55 | 2026-09-30
Lebanon24
07:52 | 2026-09-30
Lebanon24
07:50 | 2026-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24