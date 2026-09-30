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لبنان

طقس خريفي يسيطر على لبنان.. امطار وعواصف رعدية

Lebanon 24
30-09-2026 | 03:57
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يسيطر طقس خريفي متقلب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بسبب تأثير منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا يؤدي الى هطول أمطار متفرقة أحياناً ، مع برق ورعد ورياح ناشطة حتى ظهر يوم الاحد حيث يستقر تدريجاً. 
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معدل درجات الحرارة لشهر أيلول : طرابلس بين 22 و 32 م° ، بيروت 24 و32 م°، زحلة بين 16 و 32 م°.

ويكون الطقس غداً غائماً جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة أحياناً مع احتمال حدوث برق و رعد ورياح ناشطة، يتخللها حدوث انفراجات خلال النهار.  
ويكون الجمعة غائما جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً بخاصة في المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، يتوقع حدوث انفراجات خلال النهار.  



السبت:



غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خلال النهار، ويتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتباراً من بعد الظهر.



- الحرارة على الساحل من 21 الى 28 درجة فوق الجبال من 12 الى 20 درجة، في الداخل من 13 الى 25 درجة.



-الرياح السطحية:جنوبية غربية ناشطة، تتراوح سرعتها بين 15 و45 كم /س. 



-الانقشاع:متوسط على الساحل، سيئ أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.



-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و80٪



-حال البحر:مائج، حرارة سطح الماء:28°C



-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.
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الحوض الشرقي

غرب تركيا

مركز جنوب

جنوب غرب

طرابلس

بيروت

لبنان

تركيا

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