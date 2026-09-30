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لبنان

عودة خليجية إلى لبنان

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-09-2026 | 04:15
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رغم اقتراب انتهاء الموسم السياحي الصيفي في لبنان، سُجلت مؤشرات إيجابية لافتة تمثلت بعودة خليجيين وأجانب إلى البلاد، في مشهد يعكس استمرار الجاذبية السياحية للبنان رغم الظروف الأمنية والاقتصادية التي يمر بها.
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وفي هذا السياق، قال أحد الزوار الخليجيين من دولة الإمارات العربية المتحدة لـ"لبنان24" إن "لبنان من البلدان التي يجب العودة إليها"، مشيراً إلى أن دور لبنان العربي ومكانته السياحية يجعلان استقراره وازدهاره أمراً مهماً.

وذكر أن "لبنان يستحق عودة الخليجيين إليه"، لافتاً إلى أن انتعاشه السياحي والاقتصادي يشكل حاجة أساسية في المرحلة الحالية، خصوصاً أن البلاد تمتلك الكثير من المقومات التي تسمح لها باستعادة حيويتها وجذب الزوار مجدداً.

بدوره، قال سائح بريطاني في بيروت يدعى ويليام إيفان لـ"لبنان24" إن زيارته للبنان لم تعد مجرد رحلة سياحية عابرة، بل تحولت إلى عادة تتكرر كل عام، وأحياناً أكثر من مرة خلال السنة.

وأضاف أن لبنان بات يمثل جزءاً من ذاكرته الشخصية، ولذلك يحرص على العودة إليه باستمرار، معتبراً أن البلاد تمتلك إمكانات كبيرة لاستعادة قوتها السياحية والاقتصادية.

وأشار إلى أن لبنان يحتاج إلى دعم اقتصادي وحركة سياحية قوية تساعدانه على استعادة موقعه بين الوجهات البارزة في المنطقة، معتبراً أن تحقيق ذلك ليس صعباً في ظل ما يمتلكه اللبنانيون وبلدهم من مقومات سياحية وبشرية.

وتأتي هذه العودة الخليجية والأجنبية في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة إلى القطاع السياحي، إذ تشكل أي زيادة في أعداد الزوار جرعة دعم للفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية والأسواق، وتعيد طرح الرهان على السياحة باعتبارها إحدى أبرز بوابات إنعاش الاقتصاد اللبناني.
المصدر: خاص "لبنان24"
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