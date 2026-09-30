نصار: نتوقع ان يصدر القرار الاتهامي في انفجار المرفأ قبل نهاية العام

أكد وزير العدل ان التحقيق في انفجار المرفأ سلك مساره الصحيح ونحن بانتظار اصدار المحقق العدلي القرار الاتهامي النهائي ونتوقع ان يصدر قبل نهاية السنة.

وشدد على ان لا مناقشة في تسليم سلاح للدولة وأن هذا ما اتُفق عليه وهذا السلاح لم يجلب سوى الدمار للبنان.وقال نصار في مؤتمر صخافي: "السلاح لم يجر الا كوارث ومغامرات عبثية ودمار وموت منذ 37 سنة وهدف إبقاءه إمّا نشوب حرب جديدة أو تعطيل المفاوضات وتسليمه لا يؤثّر سلبًا على أي طائفة".وأضاف: "من المهم جدا التذكير بأنه لا يمكن ان نعيّش اللبنانيين بهاجس ما يمكن سيحصل اذا عادت الحرب بين يران والولايات المتحدة".ولفت الى أن الإنتاج في ما يتعلق بعمل ارتفع في العام الأخير بمعدل ٢٠٠٪.وأشار الى أن هناك مشروعا لمكننة المحاكم مع الاتحاد الاوروبي الذي يضمن سلامة عملها والى أن الوزارة تقوم بمكننة ملفات السجلات التجاربة وسيدخل الامر حيز التنفيذ قريبا جدا.وقال: "أرسلت إلى مجلس النواب مشروع استقلالية القضاء الإداريّ ونتابع ".وشدد على أن الغاء عقوبة الاعدام ليس تساهلا مع الجريمة، لافتا الى أن عاد الى في ما يتعلق بالقانون والى أن هناك اعترافا بجودة عمل القضاة اللبنانيين.