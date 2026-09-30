تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزارة المالية مدّدت المهلة القصوى الممنوحة للشركات وأصحاب الأسهم

Lebanon 24
30-09-2026 | 06:19
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
وزارة المالية مدّدت المهلة القصوى الممنوحة للشركات وأصحاب الأسهم
وزارة المالية مدّدت المهلة القصوى الممنوحة للشركات وأصحاب الأسهم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن وزير المالية ياسين جابر تمديد المهلة القصوى الممنوحة للشركات وأصحاب الأسهم الذين تخلفوا عن استبدال الأسهم لحامله والأسهم لأمر بأسهم اسمية، لتصبح المهلة الجديدة حتى 6 كانون الأول 2026 ضمناً. 
Advertisement

ويأتي هذا الإجراء في ضوء الأحكام القانونية التي حظرت على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم إصدار أسهم لحامله أو أسهم لأمر، وألزمت الشركات التي سبق أن أصدرت هذا النوع من الأسهم باستبدالها بأسهم اسمية، ضمن المهل القانونية المحددة.

ولفت الاعلان الى أن التشريعات المتعاقبة كانت قد مدّدت المهل الممنوحة لإجراء عملية الاستبدال، قبل أن تُعلّق المهل القانونية والقضائية والعقدية خلال فترات محددة بموجب القوانين النافذة، وهو ما استدعى إعادة احتساب المهلة المتاحة لأصحاب الحقوق. 

وبناءً على ذلك، توضح وزارة المالية أن المهلة القصوى الجديدة لاستبدال الأسهم لحامله بأسهم اسمية تنتهي في 6 كانون الأول 2026 ضمناً، داعيةً المكلفين المعنيين، من شركات وأصحاب أسهم، ممن تخلّفوا عن تسمية أوضاعهم وفق أحكام القانون، إلى الاستفادة من المهلة الجديدة واستكمال الإجراءات المطلوبة ضمنها.

للمعنيين والمهتمين يمكنهم العودة الى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة المالية www.finance.gov.lb
 
مواضيع ذات صلة
مُهلة لأصحاب المولّدات
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 15:49:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الاقتصاد عبّرت عن تقديرها لجهود القاضي الحاج ولتنفيذ حملة لضبط مخالفات عدد من أصحاب المولدات
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 15:49:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية ووزير المالية السعوديان يلتقيان وزيري المالية والنفط العراقيين في الرياض
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 15:49:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مصرف سوريا المركزي يعلن تمديد مهلة استبدال العملة القديمة أسبوعا حتى 6 آب دون رسوم
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 15:49:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

أعلن وزير المالية

وزارة المالية

وزير المالية

ياسين جابر

المعن

اسين

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:33 | 2026-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:12 | 2026-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:55 | 2026-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:52 | 2026-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2026-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:38 | 2026-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:33 | 2026-09-30
Lebanon24
08:12 | 2026-09-30
Lebanon24
08:00 | 2026-09-30
Lebanon24
07:55 | 2026-09-30
Lebanon24
07:52 | 2026-09-30
Lebanon24
07:50 | 2026-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24