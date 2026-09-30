ميقاتي استقبل سفير دولة فلسطين والقائم بأعمال سفارة سوريا في لبنان

إستقبل سفير دولة فلسطين الدكتور محمد أسعد الأسعد اليوم في مكتبه وجرى البحث في الاوضاع الراهنة في فلسطين.

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كذلك، استقبل الرئيس القائم بأعمال سفارة في اياد الهزاع، وجرى عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. كذلك، استقبل الرئيس القائم بأعمال سفارة في اياد الهزاع، وجرى عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

بدورها، وزعت سفارة دولة فلسطين بياناً عن زيارة الأسعد إلى ميقاتي وجاء فيه:

التقى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية الدكتور محمد الاسعد اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء اللبناني السابق بحضور المستشارة بنان غانم ورئيس الدائرة الاعلامية في السفارة وسام ابو زيد.



ورحب الرئيس ميقاتي بالسفير الاسعد والوفد المرافق، مبدياً اهتمامه الكبير بالوضع الفلسطيني.



وأكد ميقاتي على موقفه الثابت في دعم القضية وحقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وحقه في تقرير المصير.



ورحب الرئيس ميقاتي بالزيارات التي يقوم بها السفير الاسعد الى مختلف المناطق اللبنانية واهمية تعزيز الثقة بين الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني.



بدوره اطلع السفير الاسعد الرئيس ميقاتي على اخر المستجدات الفلسطينية، والتنسيق الدائم بين القيادتين اللبنانية والفلسطينية فيما يتعلق بالوجود الفلسطيني في لبنان وسبل تحسين الظروف الحياتية والمعيشية للاجئين وضرورة ان يمنحوا الحقوق الانسانية والاجتماعية بما في ذلك حق التوريث.



وأكد الاسعد المضي في تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية واستمرار التواصل والحوار بهدف تنقية الذاكرة وبناء جسور الثقة والتعاون.

لقاء ميقاتي مع سفير دولة فلسطين:

لقاء ميقاتي مع القائم بأعمال سفارة سوريا: