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لبنان

ميقاتي استقبل سفير دولة فلسطين والقائم بأعمال سفارة سوريا في لبنان

Lebanon 24
30-09-2026 | 06:18
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ميقاتي استقبل سفير دولة فلسطين والقائم بأعمال سفارة سوريا في لبنان
ميقاتي استقبل سفير دولة فلسطين والقائم بأعمال سفارة سوريا في لبنان photos 0
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إستقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفير دولة فلسطين الدكتور محمد قاسم أسعد الأسعد اليوم في مكتبه وجرى البحث في الاوضاع الراهنة في فلسطين.
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كذلك، استقبل الرئيس ميقاتي القائم بأعمال سفارة سوريا في لبنان اياد الهزاع، وجرى عرض للاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
 
 
بدورها، وزعت سفارة دولة فلسطين بياناً عن زيارة الأسعد إلى ميقاتي وجاء فيه:
 
 
التقى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية الدكتور محمد الاسعد اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي بحضور المستشارة بنان غانم ورئيس الدائرة الاعلامية في السفارة وسام ابو زيد.

ورحب الرئيس ميقاتي بالسفير الاسعد والوفد المرافق، مبدياً اهتمامه الكبير بالوضع الفلسطيني.
 

وأكد ميقاتي على موقفه الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وحقه في تقرير المصير.
 

ورحب الرئيس ميقاتي بالزيارات التي يقوم بها السفير الاسعد الى مختلف المناطق اللبنانية واهمية تعزيز الثقة بين الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني.
 

بدوره اطلع السفير الاسعد الرئيس ميقاتي على اخر المستجدات الفلسطينية، والتنسيق الدائم بين القيادتين اللبنانية والفلسطينية فيما يتعلق بالوجود الفلسطيني في لبنان وسبل تحسين الظروف الحياتية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين وضرورة ان يمنحوا الحقوق الانسانية والاجتماعية بما في ذلك حق التوريث.
 

وأكد الاسعد المضي في تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية واستمرار التواصل والحوار بهدف تنقية الذاكرة وبناء جسور الثقة والتعاون.
 
 
لقاء ميقاتي مع سفير دولة فلسطين:
 
 
لقاء ميقاتي مع القائم بأعمال سفارة سوريا:
 
 
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