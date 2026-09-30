تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"اللقاء الروحي العكاري": نرفض تحويل المنطقة إلى مكب للنفايات

Lebanon 24
30-09-2026 | 10:09
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
اللقاء الروحي العكاري: نرفض تحويل المنطقة إلى مكب للنفايات
اللقاء الروحي العكاري: نرفض تحويل المنطقة إلى مكب للنفايات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اجتمع "اللقاء الروحي العكاري" في قاعة مسجد الشيخ محمود الحامد في تلحميرة، بدعوة من الشيخ حسن حامد، وحضور مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا، مطران عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور، راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، رئيس أساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران إدوار ضاهر، المونسنيور الياس جرجس، أمين سر اللقاء الروحي الشيخ وليد إسماعيل وأحمد الهضام، إلى عدد من المشايخ والآباء، وتم البحث في قضايا وطنية واجتماعية وإنمائية تهم أبناء عكار ولبنان.
Advertisement



وشكر المجتمعون في بيان على الاثر، "الرؤساء الثلاثة والنواب وسائر المرجعيات والهيئات والمنظمات الذين أسهموا في إقرار قانون العفو العام، مع الأمل بالإسراع في رفع الظلم عن الموقوفين والسجناء، وإنصاف من تنطبق عليهم أحكامه".



ورحب اللقاء بالخطوات المتصلة بإطلاق العمل في مطار الرئيس رينيه معوض – القليعات، داعيا إلى "استكمال الإجراءات الفنية والقانونية والإدارية اللازمة لتحويله إلى مطار دولي فاعل، بما يعزز التنمية في عكار ويفتح آفاقا اقتصادية وإنمائية جديدة أمام المنطقة".



وطالب بـ"ترجمة الوعود المتعلقة بالجامعة اللبنانية في عكار إلى خطوات تنفيذية واضحة، ولا سيما بعد وضع حجر الأساس، بما يضمن الانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة الإنجاز الفعلي لهذا المشروع الحيوي".



وشدد على "رفض تحويل عكار إلى مكب للنفايات أو نقل نفايات المناطق الأخرى إليها، لما لذلك من انعكاسات بيئية وصحية على أبناء المنطقة ومواردها"، مطالبا بـ"الإسراع في استكمال وتنفيذ مشروع معمل فرز ومعالجة النفايات ومطمر سرار في عكار، وفق المعايير البيئية والصحية والقانونية، بما يضع حدا لأزمة النفايات ويؤمن حلا مستداما يحفظ حق عكار في بيئة سليمة، بعيدا عن الحلول المؤقتة والعشوائية".



وثمن اللقاء وقدر "جهود الدولة اللبنانية والجيش اللبناني في سبيل سيادة الوطن وبسط نفوذها على سائر التراب اللبناني"، مستنكرا "استمرار الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان وعلى غزة". كما استنكر الاعتداءات التي طالت الحرمين الشريفين.



كذلك ثمن "الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة"، داعيا إلى "التشدد في مواجهة ظاهرة السلاح المتفلت، ووضع حد لإطلاق الرصاص العشوائي، وانتشار آفة المخدرات، ووقف السرقات والتعديات على أملاك الآخرين".





ودعا "الحكومة اللبنانية إلى معالجة الأعباء الاجتماعية والتعليمية والصحية والأزمة الاقتصادية علاجا جذريا وواقعيا، ورفض الاعتماد على تمويل الموازنة من جيوب الفقراء بينما هناك موارد أخرى ذات مداخيل أكبر متروكة مما أرهق المواطنين ولا سيما مع انطلاق العام الدراسي واقتراب فصل الشتاء، والعمل على تفعيل برامج وبطاقات الشؤون الاجتماعية، ودعم الأسر الأكثر حاجة، وخلق فرص عمل تساهم في تأمين مقومات العيش الكريم".

كما دعا "المدارس الخاصة إلى مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة للأهالي، واعتماد سياسات أكثر مرونة في الأقساط، بما يحفظ حق المؤسسات التعليمية وحق الطلاب في متابعة تعليمهم".

وجدد المطالبة بـ"إيجاد الحلول لأموال المواطنين المحتجزة في المصارف وضرورة إعادة الودائع لأصحابها".



وناشد اللقاء "الإهتمام بالمزارعين وقطاع الزراعة وتصريف الإنتاج وتطبيق الرزنامة الزراعية رأفة بالمزارع العكاري".

وشدد على "أهمية ترسيخ القيم الأخلاقية وتعزيز مكانة الأسرة ومفاهيم الزواج والأسرة في المجتمع، من خلال خطب المساجد وعظات الكنائس، والتوعية المجتمعية والتربوية، والتصدي لأي ممارسات أو برامج أو مبادرات من شأنها الإضرار بالقيم الاجتماعية والأسرية أو تهديد تماسك المجتمع".

واستنكر "كل تطاول أو ازدراء او سخرية من المقامات والرموز الدينية ومحاولات تشويه وضرب العيش الواحد والسلم الأهلي".



وحيا "كل مظاهر التعاون والتعاضد والتكافل التي أظهرتها القرى والبلدات تجاه عدد من الحالات الإنسانية والمرضية الملحة، والتي تؤكد أصالة وطيب الشعب العكاري".

وناشد "الدولة حل النزاع العقاري بين بلدتي فنيدق وعكار العتيقة حول القموعة بواسطة القضاء وإنهاء هذا الملف وفق معايير العدالة والإنصاف".



وفي ختام اللقاء، أكد المجتمعون أن " الحكومة اللبنانية إلى معالجة الأعباء الاجتماعية والتعليمية والصحية والأزمة الاقتصادية علاجا جذريا وواقعيا، ورفض الاعتماد على تمويل الموازنة من جيوب الفقراء ، يشكلان ركيزة أساسية لمواجهة التحديات، وحماية الاستقرار، ودفع مسيرة التنمية في عكار ولبنان".
مواضيع ذات صلة
إندلاع حريق في مكب النفايات في صيدا
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 18:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة الخطيب: نرفض تحويل الجنوب إلى ورقة انتخابية إسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 18:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشفى سير الضنية تابع تداعيات حريق مكب نفايات عاصون: تلقينا تعهدات بالمعالجة
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 18:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 30 شخصا في انهيار مكب نفايات في غينيا
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 18:34:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

الجيش اللبناني

جنوب لبنان

اللبنانية

طرابلس

الكريم

القضاء

ماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:38 | 2026-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:30 | 2026-09-30
Lebanon24
11:00 | 2026-09-30
Lebanon24
10:54 | 2026-09-30
Lebanon24
10:38 | 2026-09-30
Lebanon24
10:30 | 2026-09-30
Lebanon24
10:00 | 2026-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24