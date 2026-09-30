لا جبهة جديدة

علم " " من مصدر عسكري أن المعطيات المتوافرة في المرحلة الراهنة لا تشير إلى وجود نية لدى " " لفتح جبهة أخرى أو الذهاب نحو توسيع دائرة المواجهة.

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ويكتسب هذا الكلام أهمية في توقيته، إذ يتقاطع، بحسب المصدر، مع ما أعلنه لـ"حزب الله" الشيخ بشأن البدء بدفع جزء من التعويضات، في مؤشر إلى أن الاهتمام في هذه المرحلة يتجه نحو معالجة جانب من تداعيات الحرب والأعباء التي يتحملها المتضررون.

وأضاف أن الرسالة الميدانية والسياسية واحدة في الوقت الراهن: لا توجه لفتح ، بالتوازي مع بدء تحريك ملف التعويضات، في وقت لا تزال فيه تداعيات المرحلة السابقة حاضرة بقوة على الأرض.

وتبقى هذه المعادلة مرتبطة بطبيعة التطورات الميدانية في المرحلة المقبلة، إلا أن المعطيات الحالية التي ينقلها المصدر العسكري لـ"لبنان24" تضع ملف التعويضات ومعالجة آثار الحرب في الواجهة، بدلاً من الانتقال إلى مواجهة جديدة.