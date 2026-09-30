تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد توقف لسنوات.. عودة عمليات زرع الأعضاء في لبنان

Lebanon 24
30-09-2026 | 14:57
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد توقف لسنوات.. عودة عمليات زرع الأعضاء في لبنان
بعد توقف لسنوات.. عودة عمليات زرع الأعضاء في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين إعادة تفعيل عمليات زرع الأعضاء على نفقة الوزارة، إلى جانب تشكيل هيئة وطنية تتولى إعداد المراسيم التطبيقية اللازمة لتنظيم قطاع وهب وزرع الأعضاء في لبنان.
Advertisement

وجاء إعلان ناصر الدين خلال جولة شملت مستشفى الرسول الأعظم في الضاحية الجنوبية ومستشفى القديس جاورجيوس الجامعي في بيروت، حيث تفقد ثلاثة مرضى استفادوا من أعضاء واهب واحد، بعدما خضع أحدهم لعملية زرع قلب، فيما أُجريت عمليتا زرع كلى لمريضين آخرين.

وفي مستشفى الرسول الأعظم، اطمأن ناصر الدين إلى صحة المريض الذي خضع لعملية زرع القلب، مشيراً إلى أن هذه العملية تأتي في إطار العمل على إعادة تنشيط برنامج وهب وزرع الأعضاء بعد تراجع هذه العمليات خلال السنوات الخمس الماضية.

وكشف أن الهيئة الجديدة ستضم أطباء وممثلين عن المستشفيات الأكاديمية، على أن تعقد اجتماعها الأول خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن عمليات زرع القلب والكلى والكبد التي تُجرى ضمن هذا الإطار ستكون على نفقة وزارة الصحة.

وانتقل ناصر الدين إلى مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي، حيث تفقد مريضين خضعا لعمليتي زرع كلى، مشدداً على الأهمية الطبية والإنسانية للتبرع بالأعضاء، ومشيراً إلى أن الواهب نفسه أسهم في إنقاذ حياة ثلاثة أشخاص.

وأكد ناصر الدين أن القطاع الصحي اللبناني لا يزال قادراً على الاستمرار والنهوض رغم الأزمات، مشدداً على دور المستشفيات والأطباء والعاملين في القطاع في استعادة موقع لبنان الصحي.
مواضيع ذات صلة
هاني العمري يعود إلى الواجهة بعد غياب لسنوات
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 00:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: ترامب قد يأمر بالعودة للعمليات القتالية واسعة النطاق ضد إيران بعد الانتخابات
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 00:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24
قطة تعود إلى أصحابها بعد 6 سنوات
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 00:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد توقفه بسبب حرب إيران.. عودة تدفق النفط من الشرق الأوسط إلى أميركا
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 00:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى القديس جاورجيوس

أعلن وزير الصحة

مستشفى الرسول

وزارة الصحة

ناصر الدين

وزير الصحة

أكاديمية

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:20 | 2026-09-30
Lebanon24
16:19 | 2026-09-30
Lebanon24
15:45 | 2026-09-30
Lebanon24
15:30 | 2026-09-30
Lebanon24
15:15 | 2026-09-30
Lebanon24
15:15 | 2026-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24