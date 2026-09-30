بعد توقف لسنوات.. عودة عمليات زرع الأعضاء في لبنان

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العامة ركان إعادة تفعيل عمليات زرع الأعضاء على نفقة الوزارة، إلى جانب تشكيل هيئة وطنية تتولى إعداد المراسيم التطبيقية اللازمة لتنظيم قطاع وهب وزرع الأعضاء في .وجاء إعلان ناصر الدين خلال جولة شملت الأعظم في الضاحية الجنوبية ومستشفى القديس جاورجيوس الجامعي في ، حيث تفقد ثلاثة مرضى استفادوا من أعضاء واهب واحد، بعدما خضع أحدهم لعملية زرع قلب، فيما أُجريت عمليتا زرع كلى لمريضين آخرين.وفي مستشفى الرسول الأعظم، اطمأن ناصر الدين إلى صحة المريض الذي خضع لعملية زرع القلب، مشيراً إلى أن هذه العملية تأتي في إطار العمل على إعادة تنشيط برنامج وهب وزرع الأعضاء بعد تراجع هذه العمليات خلال السنوات الخمس الماضية.وكشف أن الهيئة الجديدة ستضم أطباء وممثلين عن المستشفيات الأكاديمية، على أن تعقد اجتماعها الأول خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن عمليات زرع القلب والكلى والكبد التي تُجرى ضمن هذا الإطار ستكون على نفقة .وانتقل ناصر الدين إلى الجامعي، حيث تفقد مريضين خضعا لعمليتي زرع كلى، مشدداً على الأهمية الطبية والإنسانية للتبرع بالأعضاء، ومشيراً إلى أن الواهب نفسه أسهم في إنقاذ حياة ثلاثة أشخاص.وأكد ناصر الدين أن القطاع الصحي اللبناني لا يزال قادراً على الاستمرار والنهوض رغم الأزمات، مشدداً على دور المستشفيات والأطباء والعاملين في القطاع في استعادة موقع لبنان الصحي.