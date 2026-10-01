أمطار عشوائية ستضرب لبنان.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا في الأيام المقبلة

Advertisement

أفاد الأب خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ بأن حالات عدم استقرار بين المتوسطة والعنيفة تسيطر على للبحر الابيض المتوسط، تضرب قبرص وتركيا والساحل السوري ولبنان يتخلل الوضع انفراجات واسعة بنسبة 75%، مشيرا إلى انه من المتوقَع ان يستمر الطقس المتقلب بين مشمس وممطر حتى ظهر يوم السبت فتعود الاجواء المستقرة لأيام مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.وقال خنيصر: "امطار عشوائية ما زالت تتجه نحو ، وللساحل والمناطق الشمالية الحصة الاولى من الهطولات تليها الجبال الغربية وأخيراً . وما ينتظر لبنان اليوم الخميس، اجواء ملبدة بالغيوم تتحول خلال ساعات الظهيرة وما بعد الظهر الى ممطرة بشكل متقطع ومتفرق، وتشتد غزارة الامطار غدا الجمعة مع نسبة صواعق وعواصف رعدية تصل الى 40%، وتتمدد نحو البقاع اعتبارا من ظهر الجمعة ولغاية ساعات المساء وتبقى الأجواء مهيّأة لامطار والرعود ظهر السبت."وأضاف خنيصر: "بصمة تشرين الحالي، هي بصمة خريفية بامتياز، بسبب الضغوط المرتفعة التي تغطي وغرب ، الامر الذي حوّل منخفضات الأطلسي نحو شمال افريقبا وجنوب اوروبا وملأ بحالات عدم استقرار انحرفت شرقاً وستنحسر ظهر السبت، ولفت إلى ان استقرارا جوَيا قد يمتد الى حوالي اسبوع قبل عودة الامطار الى المنطقة.