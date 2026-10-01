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لبنان

أمطار عشوائية ستضرب لبنان.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا في الأيام المقبلة

Lebanon 24
01-10-2026 | 01:25
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أمطار عشوائية ستضرب لبنان.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ بأن حالات عدم استقرار بين المتوسطة والعنيفة تسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، تضرب قبرص وتركيا والساحل السوري ولبنان يتخلل الوضع انفراجات واسعة بنسبة 75%، مشيرا إلى انه من المتوقَع ان يستمر الطقس المتقلب بين مشمس وممطر حتى ظهر يوم السبت فتعود الاجواء المستقرة لأيام مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
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وقال خنيصر: "امطار عشوائية ما زالت تتجه نحو لبنان، وللساحل والمناطق الشمالية الحصة الاولى من الهطولات تليها الجبال الغربية وأخيراً البقاع. وما ينتظر لبنان اليوم الخميس، اجواء ملبدة بالغيوم تتحول خلال ساعات الظهيرة وما بعد الظهر الى ممطرة بشكل متقطع ومتفرق، وتشتد غزارة الامطار غدا الجمعة مع نسبة صواعق وعواصف رعدية تصل الى 40%، وتتمدد نحو البقاع اعتبارا من ظهر الجمعة ولغاية ساعات المساء وتبقى الأجواء مهيّأة لامطار والرعود ظهر السبت."

وأضاف خنيصر: "بصمة تشرين الحالي، هي بصمة خريفية بامتياز، بسبب الضغوط المرتفعة التي تغطي اوروبا وغرب آسيا، الامر الذي حوّل منخفضات الأطلسي نحو شمال افريقبا وجنوب اوروبا وملأ البحر المتوسط بحالات عدم استقرار انحرفت شرقاً وستنحسر ظهر السبت، ولفت إلى ان استقرارا جوَيا قد يمتد الى حوالي اسبوع قبل عودة الامطار الى المنطقة.

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