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لبنان

للعسكريين الفارين والمسرّحين طرداً.. بيان من قيادة الجيش

Lebanon 24
01-10-2026 | 01:34
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للعسكريين الفارين والمسرّحين طرداً.. بيان من قيادة الجيش
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أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه وعملًا بأحكام المادة ٢٤ من قانون القضاء العسكري، المتعلقة بإحالة مرتكبي الفرار من الخدمة، سواء داخل البلاد أم خارجها، أمام المحكمة العسكرية الدائمة، تدعو قيادة الجيش جميع العسكريين الفارّين والمسرّحين طردًا بسبب الفرار، الذين لم يسبق لهم تسوية أوضاعهم القضائية، إلى المبادرة إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدى المحكمة العسكرية الدائمة، وفقًا للأصول المرعية الإجراء.
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تؤكد قيادة الجيش أنّ صدور قرار التسريح والحصول على وثيقة التسريح وبراءة الذمة لا يعنيان تسوية الوضع القضائي الناشئ عن الفرار من الخدمة، ولا يُغنيان عن استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة أمام المحكمة العسكرية الدائمة.

كما تلفت القيادة نظر المعنيين إلى ضرورة التقيّد بمضمون هذا التعميم، تفاديًا للآثار القانونية التي قد تترتّب على عدم تسوية أوضاعهم.

عليه، يُعتبر هذا التعميم إبلاغًا وتنبيهًا إلى جميع المعنيين، وتدعوهم قيادة الجيش إلى التواصل مع المحكمة العسكرية الدائمة عبر تطبيق "Whatsapp"، بواسطة الرسائل النصية حصرًا، على الرقم81/907464 ، للاستفسار عن الإجراءات الواجب اتباعها والمستندات المطلوبة، وهي:

 مستند رسمي لإثبات الهوية الشخصية (جواز سفر، أو إخراج قيد إفرادي، أو رخصة قيادة).
 وثيقة التسريح من الخدمة.
 براءة الذمة، في حال توافرها.
علمًا أنّ عدم الحصول على براءة الذمة لا يُشكّل عائقًا أمام المباشرة بإجراءات تسوية الوضع القضائي.
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قيادة الجيش - مديرية التوجيه

المحكمة العسكرية الدائمة

قانون القضاء العسكري

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مديرية التوجيه

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