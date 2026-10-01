ما سرّ اختيار "تامبا" ساحةً للتفاوض؟

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لفتت مصادر عسكرية "لبنان٢٤" الى انه وقع على مقر القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في تامبا بولاية فلوريدا لعقد جولة المفاوضات العسكرية المرتقبة بين وإسرائيل في ٢٠ تشرين الأول، بدلاً من العواصم الأوروبية مثل روما، لأن هذه الجولة ستكون عسكرية وتقنية بحتة تبحث في خرائط الانسحاب وتوزيع القوات والترتيبات الأمنية على الأرض، وبالتالي فإن مقر القيادة المركزية هو الأكثر جهوزية بالخبراء والخرائط والمعلومات الاستخبارية لإدارة هذا النوع من المحادثات؛ ولأن سنتكوم هي الجهة العسكرية الأميركية المسؤولة مباشرة عن التخطيط والعمليات في ، ما يمنح الجانب الأميركي قدرة على القيادة والمتابعة اللوجستية المباشرة.اضافت المصادر "ان عامل السرية والتكتم الإعلامي قد يكون حسم هذا الاختيار، إذ إن القواعد العسكرية الأميركية وتحديداً مقر "سنتكوم"، تفرض رقابة صارمة وشديدة على دخول الصحافيين ووسائل الإعلام، مما يضمن إبقاء التفاصيل التقنية بعيدة عن الضغوط الإعلامية.ويشار الى ان آخر جولة معلنة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل عْقدت في أوائل شهر آب في العاصمة روما، بينما تم تأجيل الجولة التالية التي كانت مقررة في منتصف أيلول.