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لبنان

ما سرّ اختيار "تامبا" ساحةً للتفاوض؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
01-10-2026 | 01:45
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ما سرّ اختيار تامبا ساحةً للتفاوض؟
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لفتت مصادر عسكرية  "لبنان٢٤" الى انه وقع الاختيار على مقر القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في تامبا بولاية فلوريدا لعقد جولة المفاوضات العسكرية المرتقبة بين لبنان وإسرائيل في ٢٠ تشرين الأول، بدلاً من العواصم الأوروبية مثل روما، لأن هذه الجولة ستكون عسكرية وتقنية بحتة تبحث في خرائط الانسحاب وتوزيع القوات والترتيبات الأمنية على الأرض، وبالتالي فإن مقر القيادة المركزية هو الأكثر جهوزية بالخبراء والخرائط والمعلومات الاستخبارية لإدارة هذا النوع من المحادثات؛ ولأن سنتكوم هي الجهة العسكرية الأميركية المسؤولة مباشرة عن التخطيط والعمليات في الشرق الأوسط، ما يمنح الجانب الأميركي الراعي قدرة على القيادة والمتابعة اللوجستية المباشرة. 
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اضافت المصادر "ان عامل السرية والتكتم الإعلامي قد يكون  حسم هذا الاختيار، إذ إن القواعد العسكرية الأميركية وتحديداً مقر "سنتكوم"، تفرض رقابة صارمة وشديدة على دخول الصحافيين ووسائل الإعلام، مما يضمن إبقاء التفاصيل التقنية بعيدة عن الضغوط الإعلامية. 
ويشار الى ان آخر جولة معلنة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل عْقدت في أوائل شهر آب في العاصمة الإيطالية روما، بينما تم تأجيل الجولة التالية التي كانت مقررة في منتصف أيلول.
 
المصدر: لبنان 24
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