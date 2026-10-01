نزوح سوري غير منظم؟

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رغم كل الضجة التي أثيرت خلال الفترة الماضية حول دخول سوريين إلى ، سواء عبر المعابر الشرعية أو من خلال طرق غير شرعية، تشير المعطيات المتداولة إلى أن الغالبية العظمى من الوافدين هم من المدنيين وغير المسلحين.كما أن جزءًا منهم ينتمي إلى فئات معارضة للسلطة الحالية.وبحسب المعلومات المتوافرة حتى الآن، لا توجد مؤشرات جدية تسمح بالحديث عن عملية دخول منظمة لمجموعات مسلحة أو عن تحرك أمني واسع ومخطط له داخل الأراضي ، رغم استمرار الأجهزة المعنية في متابعة حركة العبور والتدقيق في خلفيات الوافدين.