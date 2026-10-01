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لبنان

نزوح سوري غير منظم؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
01-10-2026 | 02:15
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رغم كل الضجة التي أثيرت خلال الفترة الماضية حول دخول سوريين إلى لبنان، سواء عبر المعابر الشرعية أو من خلال طرق غير شرعية، تشير المعطيات المتداولة إلى أن الغالبية العظمى من الوافدين هم من المدنيين وغير المسلحين.كما أن جزءًا منهم ينتمي إلى فئات معارضة للسلطة السورية الحالية. 
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وبحسب المعلومات المتوافرة حتى الآن، لا توجد مؤشرات جدية تسمح بالحديث عن عملية دخول منظمة لمجموعات مسلحة أو عن تحرك أمني واسع ومخطط له داخل الأراضي اللبنانية، رغم استمرار الأجهزة المعنية في متابعة حركة العبور والتدقيق في خلفيات الوافدين.
المصدر: لبنان 24
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