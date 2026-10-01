واوية: : سلاح الجو الاسرائيلي يواصل العمل في جميع الجبهات لإزالة التهديدات

كتبت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي واوية عبر حسابها على موقع اكس: "يواصل سلاح الجو الاسرائيلي العمل في جميع الجبهات لإزالة التهديدات ودعم القوات المقاتلة في مختلف الجبهات، في الهجوم والدفاع وفي كل الأوقات. وخلال الشهر الأخير، هاجم سلاح الجو، بتوجيه من القيادات وهيئة الاستخبارات العسكرية، أكثر من 370 هدفًا تابعًا لتنظيم الإرهابي في ."



وتابعت: "إلى جانب ذلك، هاجم سلاح الجو أكثر من 140 هدفًا في ، من بينها: ثلاثة قادة ألوية في حركة الإرهابية، ومخربون دفعوا بمخططات إرهابية وشكّلوا تهديدًا على قواتنا، ومخربون اقتحموا أراضي وشاركوا في عمليات اختطاف في السابع من أكتوبر، ومخربون احتجزوا مختطفين، ومخازن للوسائل القتالية، وأهداف إضافية تابعة لحركة حماس الإرهابية".

#عاجل | أكثر من 500 هدف هوجمت خلال الشهر الأخير في المنطقة الأمنية في وقطاع غزة: سلاح الجو يواصل العمل في جميع الجبهات لإزالة التهديدات



🔹يواصل سلاح الجو العمل في جميع الجبهات لإزالة التهديدات ودعم القوات المقاتلة في مختلف الجبهات، في الهجوم والدفاع وفي كل الأوقات.



🔹خلال… pic.twitter.com/5idIIrH0kj — Lieutenant Colonel Ella Waweya | واوية (@CaptainElla1) October 1, 2026 Advertisement