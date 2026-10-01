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لبنان

واوية: : سلاح الجو الاسرائيلي يواصل العمل في جميع الجبهات لإزالة التهديدات

Lebanon 24
01-10-2026 | 02:26
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واوية: : سلاح الجو الاسرائيلي يواصل العمل في جميع الجبهات لإزالة التهديدات
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كتبت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي ايلا واوية عبر حسابها على موقع اكس: "يواصل سلاح الجو الاسرائيلي العمل في جميع الجبهات لإزالة التهديدات ودعم القوات المقاتلة في مختلف الجبهات، في الهجوم والدفاع وفي كل الأوقات. وخلال الشهر الأخير، هاجم سلاح الجو، بتوجيه من القيادات وهيئة الاستخبارات العسكرية، أكثر من 370 هدفًا تابعًا لتنظيم حزب الله الإرهابي في جنوب لبنان."

وتابعت: "إلى جانب ذلك، هاجم سلاح الجو أكثر من 140 هدفًا في قطاع غزة، من بينها: ثلاثة قادة ألوية في حركة حماس الإرهابية، ومخربون دفعوا بمخططات إرهابية وشكّلوا تهديدًا على قواتنا، ومخربون اقتحموا أراضي دولة إسرائيل وشاركوا في عمليات اختطاف في السابع من أكتوبر، ومخربون احتجزوا مختطفين، ومخازن للوسائل القتالية، وأهداف إضافية تابعة لحركة حماس الإرهابية".
 
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