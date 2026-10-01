واوية: : سلاح الجو الاسرائيلي يواصل العمل في جميع الجبهات لإزالة التهديدات

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#عاجل | أكثر من 500 هدف هوجمت خلال الشهر الأخير في المنطقة الأمنية في لبنان وقطاع غزة: سلاح الجو يواصل العمل في جميع الجبهات لإزالة التهديدات
🔹يواصل سلاح الجو العمل في جميع الجبهات لإزالة التهديدات ودعم القوات المقاتلة في مختلف الجبهات، في الهجوم والدفاع وفي كل الأوقات.
🔹خلال… pic.twitter.com/5idIIrH0kj
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) October 1, 2026
#عاجل | أكثر من 500 هدف هوجمت خلال الشهر الأخير في المنطقة الأمنية في لبنان وقطاع غزة: سلاح الجو يواصل العمل في جميع الجبهات لإزالة التهديدات
🔹يواصل سلاح الجو العمل في جميع الجبهات لإزالة التهديدات ودعم القوات المقاتلة في مختلف الجبهات، في الهجوم والدفاع وفي كل الأوقات.
🔹خلال… pic.twitter.com/5idIIrH0kj