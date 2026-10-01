تفلّت الأسعار يفاقم أعباء المواطنين وإقبال على قوارير الغاز ووسائل التدفئة

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تتزايد في الأسواق حركة شراء قوارير الإضافية، بالتوازي مع ارتفاع الطلب على وسائل التدفئة التي تعمل على الغاز، لا سيما في المناطق الجبلية، في ظل مخاوف من تطورات المرحلة المقبلة وانعكاساتها على توافر المحروقات وأسعارها. ويبدو أن شريحة واسعة من المواطنين بدأت الاستعداد مبكراً لفصل الشتاء، عبر تخزين قوارير إضافية وتأمين وسائل تدفئة بديلة، تحسّباً لأي انقطاع في الإمدادات أو ارتفاع في الأسعار، ولا سيما في ظل استمرار الضبابية الاقتصادية والأمنية.في المقابل، تتزايد شكاوى المواطنين من الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية، في ظل غياب رقابة فاعلة، بحسب ما يعبّر عنه مستهلكون يشكون من تفاوت الأسعار بين المتاجر، ومن زيادات لا تبدو مبرّرة على عدد من السلع، وسط تساؤلات عن دور في ضبط الأسواق ومراقبة التجار.وتشير أجواء الأسواق إلى تنامي حالة الاستياء من عدم وجود رقابة كافية تحدّ من تفلّت الأسعار، ولا سيما أن الارتفاعات المتتالية باتت تشكّل عبئاً إضافياً على العائلات، التي تواجه صعوبة متزايدة في تأمين احتياجاتها الأساسية، في ظل تراجع القدرة الشرائية.وفيما يطالب المواطنون بتشديد الرقابة وتكثيف الجولات على المحال التجارية والسوبرماركت، تبرز تساؤلات حول مدى فاعلية الإجراءات المتخذة لضبط الأسعار، وضرورة تفعيل آليات المحاسبة بحق المخالفين، منعاً لاستغلال الأوضاع الاقتصادية وتحميل المستهلكين أعباء إضافية.