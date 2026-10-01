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لبنان

بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.. قطاعٌ يُعاني

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
01-10-2026 | 03:45
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مع ارتفاع أسعار المحروقات، يواجه قطاع بيع السيارات في لبنان تحديات متزايدة، في ظل ضغوط اقتصادية تدفع المستهلكين إلى إعادة النظر في خياراتهم.
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وفي هذا الإطار، قال عاملون في القطاع لـ"لبنان 24" إن "ارتفاع كلفة البنزين يدفع شريحة من المستهلكين إلى التوجه نحو السيارات الصغيرة والاقتصادية، إضافة إلى السيارات الكهربائية، التي تتميز بانخفاض استهلاكها للوقود."
وأشار هؤلاء إلى أنه "رغم تسجيل تحسن في حركة مبيعات السيارات مُقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لا تزال محدودية القدرة الشرائية وارتفاع كلفة التشغيل والصيانة تضغط على السوق."
ولفتوا إلى أنهم "كانوا يعوّلون على موسم العودة إلى المدارس والجامعات، الذي عادة ما يشهد ارتفاعاً في الطلب على شراء السيارات، إلا أن الارتفاع في أسعار البنزين بدّل التوقعات وأثر في حركة السوق."
ويترقب التجار المرحلة المقبلة في ظل توجه متزايد لدى اللبنانيين نحو السيارات الأقل كلفة من حيث الاستهلاك، في محاولة للتخفيف من أعباء التنقل اليومية في ظل ارتفاع كلفة المحروقات.
المصدر: لبنان 24
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