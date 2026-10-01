قتلوا رجلًا وزوجته في صبرا.. وشعبة المعلومات توقف اثنين من أفراد العصابة

Advertisement

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وبتاريخ 5-5-2026، عُثِرَ على جثَّتَي المدعو (ع. إ. مواليد عام 1984، سوري) وزوجته (خ. ح. مواليد العام 198۷، سورية) في داخل منزلهما وفي محلّة ، مصابتَين بطلقَين ناريّيَن. وتبيّن حصول عمليّة سرقة خزنة من المنزل بعد ارتكاب الجريمة.على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الإجراءات الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المتورّطين فيها وتوقيفهم.نتيجةً للاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّات مرتكبي الجريمة، ومن بينهم:-أ. ت. (مواليد عام 2006، لبناني)-ع. م. (مواليد عام 2008، فلسطيني)بتاريخَي 26-6-2026 و 26-8-2026، ومن خلال الرّصد والمتابعة الدقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من توقيفهما في الضاحية، حيث كان الثاني يختبئ داخل غرفة في أحد الفنادق، بعد أن كان قد انتقل من مخيّم بسبب إشكال بينه وبين أدّى إلى إصابة الأخير بطلق ناريّ في فمه.بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة اشتراكهما بعمليّة المراقبة أثناء تنفيذ الجريمة وسرقة الخزنة، وأنّ المنفّذين الفعليّين هما شخصان آخران، قاما بارتكابها بناءً على رغبة أحد تجّار المخدّرات الذي له مبلغ مالي في ذمّة المجني عليه.أودع الموقوفان مع المضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملًا بإشارة المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف جميع المتورّطين.