أمن الدولة : كشف شركات بحرية تتهرب من دفع رسوم لمرفأ بيروت

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امن الدولة يكشف شركات بحرية تتهرب من دفع رسوم لمرفأ بيروت ….. تم استرجاع 6.5 مليون دولار لخزينة الدولة.#أمن_الدولة_اللبناني#Lebanese_State_Security pic.twitter.com/F82bhy0B2w
— Lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) October 1, 2026
امن الدولة يكشف شركات بحرية تتهرب من دفع رسوم لمرفأ بيروت ….. تم استرجاع 6.5 مليون دولار لخزينة الدولة.#أمن_الدولة_اللبناني#Lebanese_State_Security pic.twitter.com/F82bhy0B2w