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لبنان

أمن الدولة : كشف شركات بحرية تتهرب من دفع رسوم لمرفأ بيروت

Lebanon 24
01-10-2026 | 03:40
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أمن الدولة : كشف شركات بحرية تتهرب من دفع رسوم لمرفأ بيروت
أمن الدولة : كشف شركات بحرية تتهرب من دفع رسوم لمرفأ بيروت photos 0
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أعلن امن الدولة كشف شركات بحرية تتهرب من دفع رسوم لمرفأ بيروت كما أعلنت استرجاع 6.5 مليون دولار لخزينة الدولة.
 
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المديرية العامة لأمن الدولة

المديرية العامة

خزينة الدولة.

أمن الدولة

مديرية ال

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