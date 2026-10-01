جو خريفي متقلب...إليكم تفاصيل الطقس

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طقس خريفي متقلب يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي متمركز جنوب يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً مع رياح ناشطة واحتمال برق ورعد ويستمر حتى حيث يستقر مرحليا ومن ثم يتحول الى متقلب يوم الاثنين.إليكم الطقس المتوقع في الأيام المقبلة:الخميس:غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً مع رياح ناشطة واحتمال حدوث برق و رعد، يتخللها حدوث انفراجات خلال النهار.الجمعة:غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة كما تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً مترافقة برياح ناشطة مع احتمال حدوث برق ورعد.السبت:غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خلال النهار، يتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار، يستقر الطقس تدريجيا خلال الليل.الأحد:غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل.