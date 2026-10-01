لقاءات سياسية ووزارية وسياحية في قصر بعبدا.. عون هنأ الرئيسين القبرصي والصيني بالعيد الوطني لبلديهما

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات سياسية ووزارية وسياحية.

وفي هذا الاطار، عرض الرئيس جوزاف عون مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى الأوضاع الامنية في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصاً في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية. وتطرق البحث إلى أوضاع المؤسسة العسكرية وحاجاتها.

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وزير الاعلام

وزير الإعلام المحامي بول مرقص اطلع رئيس الجمهورية على مشاركته في قمة الإعلام العربي في دبي واللقاءات التي عقدها خلالها ، وبحث معه في شؤون الإعلام لاسيما تطبيق قانون الإعلام الجديد وورشة تحديث إذاعة التي بدأ العمل بها.

وزير السياحة الأردني

الى ذلك، استقبل في حضور وزيرة السياحة السيدة لورا الخازن لحود، وزير السياحة الأردني عماد الحجازين والسفير الأردني في لبنان وليد عبد الرحمن جفال الحديد. ونقل الوزير الحجازين الى الرئيس عون تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وتمنياته له بدوام التوفيق في قيادة مسيرة لبنان الى شاطئ الأمان، ومؤكدا على العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. واطلع الوزير الحجازين الرئيس عون على التحضيرات الجارية في الأردن لاطلاق الاحتفالات بمرور 2000 سنة على معمودية السيد المسيح في نهر الأردن تحت شعار " الأردن فجر المسيحية" والمتضمنة سلسلة نشاطات سوف تمتد حتى العام 2030، مشيرا الى رغبة الأردن في إقامة شراكة مع لبنان في هذه المناسبة لاسيما وان لبنان هو "ارض القداسة"، وذلك من خلال إقامة نشاطات مشتركة بين البلدين تتناول الجوانب الروحية والسياحية والثقافية، خصوصا ان لبنان بلد القديسين ومقصد السياح من دول العالم حيث للسياحة الدينية مكانة عالية. ولفت الى ان التنسيق بين البلدين يمكن ان يتم في مجالات عدة إعلامية وسياحية ودينية وفي مجال النقل الجوي.

ورحب الرئيس عون بالوزير الحجازين، وحمّله تحياته الى العاهل الأردني منوها بالدور الذي يلعبه الملك عبد الله الثاني في مساعدة لبنان ودعم مواقفه في المحافل العربية والإقليمية والدولية، فضلا عن المساعدات التي قدمها الأردن ولا يزال للجيش اللبناني وفي المجالات الاجتماعية والإنسانية. واعتبر الرئيس عون ان مشاركة لبنان في احتفالية "الأردن فجر المسيحية" امر طبيعي نظرا لما يشكله لبنان من حضور ثقافي وسياحي وديني في العالم اجمع، مقترحا التنسيق مع وزارة السياحة والجهات المعنية في لبنان ليأتي العمل متكاملا ومحققا للشراكة الطبيعية بين البلدين في احياء ذكرى مرور 2000 سنة على معمودية السيد المسيح.

السفير كروكر ووفد شبكة للارسال

الرئيس عون استقبل السفير السابق في لبنان ريان كروكر مع وفد من شبكة الشرق الأوسط للإرسال الاميركية MBN ضم الرئيس التنفيذي للشبكة Jeffrey Gedmin ورئيسة التحرير ليلى بزي، وعرض معهم موقف لبنان من التطورات المحلية والاقليمية لاسيما الوضع في الجنوب ومسار اتفاق الاطار الذي وقعه لبنان مع اسرائيل برعاية أميركية، وعدم بتنفيذ مندرجاته.

تهنئة الرئيسين القبرصي والصيني

على صعيد آخر، أبرق الرئيس عون الى رئيس قبرص نيكوس خريستودوليديس، مهنئاً بالعيد الوطني. ومما جاء في التهنئة:

"إذ أعتز بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع لبنان وقبرص، وبالروابط الوثيقة بين شعبينا، أؤكد حرصي على مواصلة تعزيز التعاون القائم بين بلدينا، ولا سيما في المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة وتساهم في ترسيخ الاستقرار والازدهار في منطقتنا.

وأتمنى لفخامتكم دوام النجاح، ولجمهورية قبرص وشعبها الصديق مستقبلاً يسوده الأمن والسلام والتقدم."

كما أبرق الرئيس عون الى الرئيس الصيني شي جين بينغ، مهنئا بالعيد الوطني، ومما جاء في برقية التهنئة:

"إنني إذ أقدّر عالياً علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع لبنان وجمهورية الصين الشعبية، أتطلع إلى مواصلة العمل معكم من أجل تعزيز هذه العلاقات وتطويرها لما فيه خير بلدينا وشعبينا.

كما أغتنم هذه المناسبة لأعرب لفخامتكم عن تمنياتي للصين وشعبها بدوام الازدهار، وللعلاقات اللبنانية –الصينية بمزيد من التطور والنمو."