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لبنان

إختيار اللبنانية الأولى نعمت عون أوّل عضو لبناني في لجنة تحكيم "جائزة زايد للاخوة الإنسانية"

Lebanon 24
01-10-2026 | 07:24
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إختيار اللبنانية الأولى نعمت عون أوّل عضو لبناني في لجنة تحكيم جائزة زايد للاخوة الإنسانية
إختيار اللبنانية الأولى نعمت عون أوّل عضو لبناني في لجنة تحكيم جائزة زايد للاخوة الإنسانية photos 0
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أعلنت "جائزة زايد للاخوة الإنسانية" عن اختيار اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون عضوا في لجنة التحكيم لدورة  2027 . وهذه المرة الأولى التي يتم فيها اختيار عضو لبناني في لجنة التحكيم والتي تضم  رؤساء سابقين وقيادات إنسانية رفيعة المستوى وشخصيات عالمية مرموقة في المجالات الثقافية والدينية، على ان يصار الى اختيار المكرمين في الدورة الثامنة للجائزة التي تبلغ قيمتها مليون دولار.  وتضم اللجنة الى السيدة عون كلاً من رئيس جمهورية البرتغال السابق مارسيلو ريبيلو دي سوزا، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ورئيس جمهورية العراق السابق برهم صالح، ورئيس مجلس الشيوخ السابق في جمهورية كازاخستان ماولين أشيمبايف، والرئيس الفخري للمجلس البابوي للثقافة في الفاتيكان الكاردينال جيانفرانكو رافاسي.
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وكانت السيدة الأولى استقبلت المستشار العام لجائزة زايد للاخوة الإنسانية القاضي محمد عبد السلام، الذي اطلعها على قرار الجائزة باختيارها عضوا في لجنة التحكيم، وذلك في حضور الوزراء: غسان سلامة، حنين السيد، ونورا بيرقدريان، والسفير الاماراتي في لبنان فهد الكعبي  ورئيس أساقفة ابرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر، والمفتي الشيخ احمد طالب، ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، ومفتي زحلة والبقاع الغربي الشيخ علي الغزاوي، والقاضي المذهبي لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ  غاندي مكارم، ومتروبوليت زحلة وبعلبك للروم الأرثوذكس انطونيوس الصوري، والسيدة ميسون شهاب (الاونيسكو)، والسادة ماركو لويجي كورسي (يونيسيف) ومروان صحناوي وفادي محمود، والسيدات مي جابر نجار، وماندي باسيل، ودنيا الساحلي، والمحامي محمد عالم والسيدة يمنى عالم والسيد بيار عيسى.
تجدر الإشارة الى ان "جائزة زايد للاخوة الإنسانية" تحتفي بالافراد او المؤسسات الموجودة في أي مكان في العالم ممن يمثلون القدوة لغيرهم في القيام باعمال جليلة بتعاونهم من دون كلل او ملل مع الاخرين، متجاوزين الفرقة والانقسامات ليحققوا تقدما حقيقيا يستند الى قناعة راسخة، ويضحون في سبيل تحقيق ذلك بالغالي والنفيس، حيث يحصل المكرمون على جائزة نقدية تبلغ مليون دولار أميركي. 
وانبثقت الجائزة عن "وثيقة الاخوة الإنسانية من اجل السلام العالمي والعيش المشترك" التي وقعها الامام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين وقداسة البابا الراحل فرنسيس في أبو ظبي في الرابع من شباط 2019، خلال الزيارة البابوية التاريخية والأولى من نوعها لشبه الجزيرة العربية، ومثلت اعلاناً مشتركا ودعوة لجميع الشعوب في جميع ارجاء العالم الى إعادة اكتشاف القيم التي تساعد على خلق مستقبل أكثر أمناً وسلاماً للجميع وتجديد الالتزام بهذه القيم. ويضم الإعلان تصورات حول تحديات المجتمع المعاصر ودور الأديان في تعزيز السلام العالمي.
ويرعى الجائزة رئيس دولة الامارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
ولجنة تحكيم "جائزة زايد للأخوة الإنسانية" هي لجنة مستقلة تتألف من مجموعة من الخبراء من مختلف انحاء العالم، افراد اظهروا التزاما عميقا بتعزيز الاخوة الإنسانية.
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