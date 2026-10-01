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لبنان

لجنة الأشغال بحثت في سياسة قطاع الكهرباء والهدر والجباية.. وقررت متابعة الملف في جلسات لاحقة

Lebanon 24
01-10-2026 | 08:14
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لجنة الأشغال بحثت في سياسة قطاع الكهرباء والهدر والجباية.. وقررت متابعة الملف في جلسات لاحقة
لجنة الأشغال بحثت في سياسة قطاع الكهرباء والهدر والجباية.. وقررت متابعة الملف في جلسات لاحقة photos 0
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عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور مقرر اللجنة النائب محمد خواجة والنواب: إبراهيم منيمنة، حسين الحاج حسن، حسين جشي، سليم عون، طه ناجي، عبد الكريم كبارة، جميل عبود، فيصل الصايغ، فؤاد مخزومي، أديب عبد المسيح، نبيل بدر، بولا يعقوبيان، نزيه متى، رازي الحاج، زياد حواط، جورج عقيص، سيزار أبي خليل، نجاة عون، قاسم هاشم وعدنان طرابلسي.
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 كما حضر الجلسة وزير الطاقة والمياه جو الصدّي، المدير العام للنفط موريس قرقفي، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، مدير الإنتاج في المؤسسة فادي بو خزام، وعضوا الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء في لبنان سورينا مرتضى ودانيال جحا.



كما حضر مدير مديرية المحاسبة في وزارة المالية عبد الحفيظ سوبرة، ورئيس مصلحة الشؤون المالية والقانونية في وزارة الداخلية والبلديات الرائد زيدان ياسين.



افتتحت اللجنة جلستها المخصصة بالإستماع لوزير الطاقة والمياه للإطلاع منه على ورقة سياسة قطاع الكهرباء والبحث عن مصادر جديدة للطاقة و الواقع الحالي للقطاع ومؤسسة كهرباء لبنان.



كما ناقشت اللجنة التوصيات السابقة الصادرة عنها والتي تضمّنت إزالة التعديات ومعالجة الهدر التقني وتفعيل جباية الفواتير المتراكمة وتسديد ما هو مترتب على إدارات ومؤسسات الدولة والمخيّمات وحث مصرف لبنان على تحويلها الى الحساب المصرفي لمؤسسة كهرباء لبنان بالإضافة الى العمل على إيجاد الحلول اللازمة لكل ما هو متعلق بقطاع الكهرباء من إنتاج وتوزيع ليصار الى تأمين الكهرباء ورفع عدد ساعات التغذية على كافة الأراضي اللبنانية وتخفيض الكلفة عن كاهل المواطن، ومن ثمّ تابعت اللجنة جلستها من خلال نقاش عام شارك فيه  النواب  الحاضرون الذين أبدوا آراءهم وتوجّهوا بطروحاتهم وأسئلتهم لوزير الطاقة والمياه  وممثلي الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء و مؤسسة كهرباء لبنان.



وعلى إثر النقاش قررت اللجنة متابعة موضوع الكهرباء في جلسات لاحقة.
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