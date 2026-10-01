علامة: ناقشنا مع ممثل الامم المتحدة تطوير آلية التنسيق في ملف المساعدات للنازحين

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عقدت والمغتربين جلسة اليوم، برئاسة النائب فادي علامة، وحضور الاعضاء.وقال علامة على الاثر: "استضفنا اليوم في لجنة والمغتربين، للامم المتحدة في السيد عمران ريزا وفريق عمله، بحضور ممثلين عن ومجلس الجنوب ومجلس الانماء والإعمار، كما كان حاضرا معنا، وكانت مناسبة لبحث ملف حيوي يتصدر أولوياتنا الوطنية والإنسانية في هذه المرحلة الدقيقة، ألا وهو ملف المساعدات الانسانية وخطة التعافي المبكر للعائدين".أضاف: "الهدف من اللقاء تقييم الاحتياجات والوقوف بدقة على حجمها إنسانيا وإغاثيا. وعلمنا من السيد عمران ان هناك طلبا بحوالي المليار مساعدات للنازحين، انما ثمة تحديات تواجه تأمين قسم كبير منه. وكان حديث عن المستلزمات الضرورية، فتم تحديد ما سيتم القيام به اليوم وما سينجز لجميع العائدين".وتابع: "كان تشديد على إيلاء الاولوية لتأمين المياه وإصلاح المضخات لما يشكله ذلك من تحفيز على العودة. كذلك متابعة موضوعي الكهرباء والمدارس، فكان تأكيد على توجيه المساعدات في هذا الاطار. وهناك تركيز على الوحدات السكنية الجاهزة واعطاء الاولوية للمراكز الصحية المدمرة تشجيعا للعودة، مع التمني بدعم صندوق البلديات المستقل لتأمين الاليات والتعاطي مع موضوع النفايات الصلبة، وتأمين مصادر للتمويل ضمن خطة الامم المتحدة".وختم: "كذلك كان تشديد على تحديد الأدوار نظرا الى تعدد الجهات المحلية والدولية، وتوزيع الأدوار بوضوح بين المؤسسات الوطنية والنيابية من جهة، والمنظمات والدول المانحة من جهة أخرى، لضمان كفاية الاستجابة. وتحدثنا عن كيفية تطوير آلية التنسيق وتعزيز اطار الشراكة والتنسيق مع وكالات الامم المتحدة، وما فعلته مشكورة، من زيادة اكثر من أربعين بلدية، وتم تزويدنا بخريطة، وقد أجروا مسحا ميدانيا على الارض للاطلاع على حاجات البلديات".