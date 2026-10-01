الراعي غادر الديمان: هذا المكان يحتضن كل تاريخنا

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غادر البطريرك عصر اليوم، المقر البطريركي في الديمان، مختتما إقامته الصيفية في ربوع الوادي المقدس. وكان في وداعه القيم البطريركي الخوري طوني الاغا وأمين الديوان الخوري خليل عرب والاداريون والعاملون في المقر الصيفي، إضافة إلى عدد من الإعلاميين الذين تمنوا له دوام الصحة، طالبين بركته الابوية.وخلال مغادرته الجناح البطريركي، حيا أهالي البطريركية الذين "يشهدون، بحياتهم وثباتهم، لقيمة هذه الأرض المقدسة". وقال: "أنهينا العطلة الصيفية في هذا المكان الذي يحتضن كل تاريخنا، في هذا الوادي المقدس الذي عاش فيه الرسل والبطاركة على مدى أربعمئة عام، وحافظوا فيه على حريتهم وإيمانهم، وما زال هذا الشعب هنا يحمل الرسالة نفسها ويواصلها".أضاف: "نريد أن نحيّي جميع الأهالي الذين يعيشون في الجبّة، وفي بشري، وإهدن، وفي مختلف قرى هذه المنطقة التابعة للأبرشية البطريركية، لأنهم هنا يشهدون، بحياتهم وثباتهم، لقيمة هذه الأرض. هذا تاريخنا هنا، وهنا، عندما نعود، نجد هويتنا، هويتنا المكتوبة على الصخور، والمحفورة على هذه الطرق. فالموارنة كتبوا تاريخهم على أرض ".وتابع: "هنا أرز الرب، وهنا وادي قنوبين، وهنا مغارة قنوبين، وهنا كل تاريخنا. ولولا هذا التاريخ، أين نكون اليوم؟ لما كان لنا أصل ولا جذور. لذلك، أريد أن أحيي هذه المنطقة بأسرها، وجميع سكانها، لأنهم يحافظون على هويتنا وعلى جذورنا. الله يبارككم ويكون معكم، ومحبتنا تبقى معكم دائما".