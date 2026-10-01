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لبنان

الراعي غادر الديمان: هذا المكان يحتضن كل تاريخنا

Lebanon 24
01-10-2026 | 08:52
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الراعي غادر الديمان: هذا المكان يحتضن كل تاريخنا
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غادر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عصر اليوم، المقر البطريركي في الديمان، مختتما إقامته الصيفية في ربوع الوادي المقدس. وكان في وداعه القيم البطريركي الخوري طوني الاغا وأمين الديوان الخوري خليل عرب والاداريون والعاملون في المقر الصيفي، إضافة إلى عدد من الإعلاميين الذين تمنوا له دوام الصحة، طالبين بركته الابوية.
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وخلال مغادرته الجناح البطريركي، حيا الراعي أهالي النيابة البطريركية الذين "يشهدون، بحياتهم وثباتهم، لقيمة هذه الأرض المقدسة". وقال: "أنهينا العطلة الصيفية في هذا المكان الذي يحتضن كل تاريخنا، في هذا الوادي المقدس الذي عاش فيه الرسل والبطاركة على مدى أربعمئة عام، وحافظوا فيه على حريتهم وإيمانهم، وما زال هذا الشعب هنا يحمل الرسالة نفسها ويواصلها".



أضاف: "نريد أن نحيّي جميع الأهالي الذين يعيشون في الجبّة، وفي بشري، وإهدن، وفي مختلف قرى هذه المنطقة التابعة للأبرشية البطريركية، لأنهم هنا يشهدون، بحياتهم وثباتهم، لقيمة هذه الأرض. هذا تاريخنا هنا، وهنا، عندما نعود، نجد هويتنا، هويتنا المكتوبة على الصخور، والمحفورة على هذه الطرق. فالموارنة كتبوا تاريخهم على أرض لبنان". 

وتابع: "هنا أرز الرب، وهنا وادي قنوبين، وهنا مغارة قنوبين، وهنا كل تاريخنا. ولولا هذا التاريخ، أين نكون اليوم؟ لما كان لنا أصل ولا جذور. لذلك، أريد أن أحيي هذه المنطقة بأسرها، وجميع سكانها، لأنهم يحافظون على هويتنا وعلى جذورنا. الله يبارككم ويكون معكم، ومحبتنا تبقى معكم دائما".
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الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

بطرس الراعي

بشارة بطرس

مار بشارة

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