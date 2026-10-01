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لبنان

ورشة لنقابة وسطاء التأمين: خارطة طريق لعامي 2026-2027

Lebanon 24
01-10-2026 | 09:49
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ورشة لنقابة وسطاء التأمين: خارطة طريق لعامي 2026-2027
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عقدت نقابة وسطاء التأمين في لبنان (LIBS) ورشة عملها السنوية لمجلس الإدارة  برئاسة النقيب طلال الانسي في فندق لوتيلغراف ببحمدون، ، حيث جمعت أعضاء مجلس الإدارة وموظفي النقابة في يوم عمل كامل خُصص لمراجعة إنجازات العام المنصرم ورسم المسار للمرحلة المقبلة.
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 وشكّلت هذه الورشة، وفق بيان النقابة، الانطلاقة الرسمية للسنة الثانية من خارطة طريق النقابة للأعوام 2025-2027، والتي تغطي الفترة الممتدة من أيلول 2026 حتى آب 2027. وخلال الورشة، استعرض المشاركون أداء النقابة خلال العام المنصرم، وعملوا على ثمانية محاور رئيسية شملت الشؤون التنظيمية والرقابية، والعلاقات مع الجمعيات المهنية، والشؤون القانونية، والتغطية الصحية الجماعية، والفعاليات الخاصة بالأعضاء، والتواصل الرقمي، ونمو قاعدة الأعضاء، واستدامة أعمال الوسطاء على المدى الطويل، حيث خرجت كل لجنة من الورشة بأولويات واضحة ومسؤوليات محددة وجداول زمنية للعام المقبل.

وقال  الأنسي: "منحتنا هذه الورشة خارطة طريق واضحة، فيها مهام حقيقية وتحديات على كل واحد منا أن يرتقي إليها. أمامنا الكثير من العمل، وأنا أعوّل على كل عضو في هذا المجلس. أنا فخور بالطاقة والالتزام اللذين أبداهما الجميع في هذا اليوم، وأنا على ثقة تامة بأننا، معًا، سننجز كل هذه الأهداف لما فيه خير نقابتنا".
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