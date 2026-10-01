ضبط كميات من مستحضرات الطب التجميلي المهرّبة...إليكم التفاصيل

Advertisement

أعلنت في بيان،" أن شعبة البحث عن التهريب، ضبطت كميات كبيرة من مستحضرات الطب التجميلي المهرّبة، ولا سيما " " و" "، داخل شقة سكنية تشغلها ، في عملية جاءت بعد رصد ومراقبة وتتبع قادت إلى تحديد الموقع ومداهمته بناءً على إشارة المختص”.وأظهرت عملية التفتيش وجود كميات كبيرة من هذه المستحضرات أُدخلت إلى بصورة غير نظامية، ومشكوك بمصدرها وظروف نقلها وحفظها، وبالتالي سلامتها للاستخدام، ولا سيما أن طبيعة هذه المواد وطريقة استعمالها تجعل أي إخلال بشروط استيرادها أو حفظها مسألة تتصل مباشرة بصحة المواطنين.وقد جرى ضبط الكميات المهربة واقتياد المخالف إلى المركز، حيث استُكملت التحقيقات بإشراف القضاء المختص، وانتهت إلى توقيفه.ولا تزال التحقيقات مستمرة لتتبّع مصدر هذه المستحضرات ومسار دخولها وتوزيعها، وكشف كامل خيوط الشبكة وتحديد سائر المتورطين فيها تمهيداً لملاحقتهم وتوقيفهم.وتندرج العملية في إطار الحملة التي تواصل للجمارك تنفيذها لمكافحة التهريب في مختلف المناطق، ولا سيما المخالفات التي تتصل بالأدوية والمستحضرات والمواد التي قد تمسّ صحة المواطن وسلامته”.