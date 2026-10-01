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لبنان

حاولوا إدخال عبوات ناسفة ومتفجرات إلى لبنان.. وهكذا تمّ ضبطهم (صور)

Lebanon 24
01-10-2026 | 11:45
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حاولوا إدخال عبوات ناسفة ومتفجرات إلى لبنان.. وهكذا تمّ ضبطهم (صور)
حاولوا إدخال عبوات ناسفة ومتفجرات إلى لبنان.. وهكذا تمّ ضبطهم (صور) photos 0
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 1 /10 /2026، ونتيجة عمليات الرصد والمراقبة عند الحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش حوالي ٢٤٥ كلغ من مادة الـ TNT الشديدة الانفجار، و٤ عبوات ناسفة ومفجِّر عبوات عدد ٨، بالإضافة إلى أسلاك كهربائية خاصة بالمفجِّرات، أثناء تهريبها من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني. وقد فرّ المهربون باتجاه الأراضي السورية فور وصول دورية من الجيش إلى المكان.

سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وتجري المتابعة والتنسيق لتوقيف المتورطين.

 
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قيادة الجيش - مديرية التوجيه

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