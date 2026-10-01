حاولوا إدخال عبوات ناسفة ومتفجرات إلى لبنان.. وهكذا تمّ ضبطهم (صور)

صدر عن البيان الآتي:

بتاريخ 1 /10 /2026، ونتيجة عمليات الرصد والمراقبة عند الحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش حوالي ٢٤٥ كلغ من مادة الـ TNT الشديدة الانفجار، و٤ عبوات ناسفة ومفجِّر عبوات عدد ٨، بالإضافة إلى أسلاك كهربائية خاصة بالمفجِّرات، أثناء تهريبها من الأراضي إلى الداخل اللبناني. وقد فرّ المهربون باتجاه الأراضي السورية فور وصول دورية من الجيش إلى المكان.

سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وتجري المتابعة والتنسيق لتوقيف المتورطين.