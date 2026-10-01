تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الخارجية السورية: التواصل مع لبنان يتم حصراً عبر المؤسسات الشرعية

Lebanon 24
01-10-2026 | 11:56
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الخارجية السورية: التواصل مع لبنان يتم حصراً عبر المؤسسات الشرعية
الخارجية السورية: التواصل مع لبنان يتم حصراً عبر المؤسسات الشرعية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكدت الخارجية السورية إن العلاقة مع لبنان تقوم على العمل المشترك لما فيه مصلحة البلدين، والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مؤكدة أن العلاقة بين البلدين هي "دولة بدولة".

وأوضحت الخارجية السورية عبر قناة "الحدث" أن دمشق تدعم ترسيخ مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبسط لبنان سلطته على كامل أراضيه.

وأكدت أن التواصل مع لبنان يحترم سيادته الكاملة واستقرار قراره الوطني، وأن التواصل مع الأشقاء في لبنان يتم حصراً عبر المؤسسات الشرعية.

ورفضت الخارجية السورية الزج بالعلاقات اللبنانية السورية في روايات لا تستند إلى معطيات دقيقة، مؤكدة عدم صحة التقارير التي تتحدث عن اتصالات أو لقاءات مع حزب الله اللبناني.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
كرامي يتضامن مع الجنوب: الرهان حصراً على الدولة والجيش والشرعية
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 22:54:34 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: مسؤولية التعامل مع أي بنى عسكرية هي مسؤولية الدولة اللبنانية حصراً من خلال الجيش اللبناني ومؤسساتها الشرعية ولا يمنح وجودها إسرائيل حق استباحة الأراضي اللبنانية أو تعريض المدنيين للخطر
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 22:54:34 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني لبراك: أي حلّ يجب أنّ يمرّ عبر الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 22:54:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: اندماج "قسد" في المؤسسات العسكرية السورية يحقق الاستقرار والأمن للبلاد
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 22:54:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

اللبنانية السورية

حزب الله اللبناني

الدولة اللبنانية

اللبنانية

الدولة ال

حزب الله

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:38 | 2026-10-01
Lebanon24
15:07 | 2026-10-01
Lebanon24
14:30 | 2026-10-01
Lebanon24
14:29 | 2026-10-01
Lebanon24
14:15 | 2026-10-01
Lebanon24
14:06 | 2026-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24