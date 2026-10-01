الخارجية السورية: التواصل مع لبنان يتم حصراً عبر المؤسسات الشرعية

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أكدت الخارجية السورية إن العلاقة مع لبنان تقوم على العمل المشترك لما فيه مصلحة البلدين، والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مؤكدة أن العلاقة بين البلدين هي "دولة بدولة".
وأوضحت الخارجية السورية عبر قناة "الحدث" أن دمشق تدعم ترسيخ مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وبسط لبنان سلطته على كامل أراضيه.
وأكدت أن التواصل مع لبنان يحترم سيادته الكاملة واستقرار قراره الوطني، وأن التواصل مع الأشقاء في لبنان يتم حصراً عبر المؤسسات الشرعية.
ورفضت الخارجية السورية الزج بالعلاقات اللبنانية السورية في روايات لا تستند إلى معطيات دقيقة، مؤكدة عدم صحة التقارير التي تتحدث عن اتصالات أو لقاءات مع حزب الله اللبناني.