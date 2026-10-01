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لبنان

عن مصير طلاب ثانوية حصارات...توضيح من وزارة التربية

Lebanon 24
01-10-2026 | 13:15
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عن مصير طلاب ثانوية حصارات...توضيح من وزارة التربية
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي تعديل قرارها المتعلق بثانوية حصارات، مقررة عدم نقل جميع مراحل التعليم الثانوي إلى ثانوية جبيل، وذلك بعد اجتماع عقدته الوزيرة ريما كرامي مع المعنيين في الوزارة، واستجابة لمطالب الأهالي بالإبقاء على التعليم الثانوي في البلدة.
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وأوضحت الوزارة أنه تقرر نقل طلاب الصف الثالث الثانوي بفروعه كافة إلى ثانوية جبيل، لعدم استيفاء أعدادهم الشرط القانوني المطلوب لفتح الصفوف، مقابل إبقاء طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في مبنى متوسطة حصارات، بعدما تبيّن أن أعدادهم تستوفي الشروط القانونية.

وأشارت إلى أن القرار يهدف أيضاً إلى خفض الكلفة التشغيلية، التي كانت تتجاوز 8 آلاف دولار سنوياً للطالب الواحد، من خلال استخدام مبنى واحد بدلاً من مبنيين، وتوزيع ساعات الأساتذة بين ثانويتي حصارات وجبيل، مع السعي إلى تأمين نقل مدعوم لطلاب الصف الثالث الثانوي.

ولفتت الوزارة إلى أن الوضع الإداري والقانوني لثانوية حصارات يحتاج إلى تسوية، إذ إنها في الأصل فرع من ثانوية جبيل، إضافة إلى وجود إشكالات مرتبطة بوضع رخصتها.

وأكدت أن إبقاء الصفين الأول والثاني يتيح فرصة لتعزيز الثانوية واستقطاب مزيد من الطلاب في العام الدراسي المقبل، بالتوازي مع العمل على تسوية وضعها القانوني، بما يسمح بإعادة افتتاحها بكامل صفوفها متى استوفت الشروط المطلوبة.

وشددت الوزارة على أن تعديل القرار يأتي في إطار مراجعة القرارات استناداً إلى الوقائع والبيانات، بما يحقق مصلحة التلامذة ويحترم القوانين والمعايير التربوية وحسن إدارة الموارد العامة.
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