تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هيئة حصارات في "الوطني الحر": معا نحمي مدرستنا ونصون حقّ أبنائنا

Lebanon 24
01-10-2026 | 15:07
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هيئة حصارات في الوطني الحر: معا نحمي مدرستنا ونصون حقّ أبنائنا
هيئة حصارات في الوطني الحر: معا نحمي مدرستنا ونصون حقّ أبنائنا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 شكرت هيئة حصارات في "التيار الوطني الحر" في بيان،  "كلّ من ساهم في إيصال صوت أهالي حصارات إلى معالي وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي، وسعى إلى التراجع عن قرار إقفال القسم الثانوي في مدرسة جوان عاصي الرسمية، حفاظًا على حقّ أبنائنا في التعليم، وعلى استمرارية هذه المؤسسة التربوية في البلدة".
Advertisement

وخصّت بالشكر "مقرّر لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة في مجلس النواب النائب إدغار طرابلسي، والمحامي وديع عقل، والمهندس جان جبران، وجميع الشخصيات الدينية والسياسية والاجتماعية، ولا سيّما أبناء حصارات وفعالياتها، الحزبية منها والمستقلة، الذين وقفوا إلى جانب هذا المطلب المحقّ وساهموا في إيصال صوت الأهالي".

وقالت: "إنّ ما تحقّق يؤكّد أنّ وحدة الموقف وتكاتف الجهود هما السبيل إلى تحقيق المطالب المحقّة، وأنّ الصوت الموحّد، حين يستند إلى الإرادة والإصرار، قادر على إحداث التغيير والتراجع عن القرارات التي تمسّ بمصلحة الناس ومستقبل أبنائهم".

وجدّدت الهيئة "التزامها الوقوف إلى جانب أهالي البلدة والدفاع عن حقوقهم"، مؤكّدةً أنّ "المطالبة بالحقّ لن تتوقّف ما دام هناك من يؤمن به ويسعى إلى تحقيقه".

وختمت: "معًا نحمي مدرستنا، ونصون حقّ أبنائنا، ونحافظ على مستقبل حصارات".
مواضيع ذات صلة
"التيار الوطني الحر" يعاكس الحكومة ويبحث عن مخالفاتها
lebanon 24
Lebanon24
02/10/2026 02:52:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي: الحكومة دخلت تحت إسم "حكومة الإنقاذ والإصلاح" ولكن يبدو أنّها ستخرج بإسم "الإنقاذ من الإصلاح"
lebanon 24
Lebanon24
02/10/2026 02:52:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بيانٌ من "الوطني الحر".. رسالة نارية إلى "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
02/10/2026 02:52:33 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل في ذكرى الإمام الصدر: نستحضر صوتاً وطنياً آمن بأن لبنان لا يُحمى إلا بوحدته
lebanon 24
Lebanon24
02/10/2026 02:52:33 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

إدغار طرابلسي

التيار الوطني

التراجع عن

جان جبران

وديع عقل

الدينية

طرابلسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-10-01
Lebanon24
16:08 | 2026-10-01
Lebanon24
16:00 | 2026-10-01
Lebanon24
15:38 | 2026-10-01
Lebanon24
14:30 | 2026-10-01
Lebanon24
14:29 | 2026-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24