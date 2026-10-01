هيئة حصارات في "الوطني الحر": معا نحمي مدرستنا ونصون حقّ أبنائنا

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شكرت هيئة حصارات في " " في بيان، "كلّ من ساهم في إيصال صوت أهالي حصارات إلى معالي وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي، وسعى إلى قرار إقفال القسم الثانوي في مدرسة جوان الرسمية، حفاظًا على حقّ أبنائنا في التعليم، وعلى استمرارية هذه المؤسسة التربوية في البلدة".وخصّت بالشكر "مقرّر لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة في مجلس النواب النائب ، والمحامي ، والمهندس ، وجميع الشخصيات والسياسية والاجتماعية، ولا سيّما أبناء حصارات وفعالياتها، الحزبية منها والمستقلة، الذين وقفوا إلى جانب هذا المطلب المحقّ وساهموا في إيصال صوت الأهالي".وقالت: "إنّ ما تحقّق يؤكّد أنّ وحدة الموقف وتكاتف الجهود هما السبيل إلى تحقيق المطالب المحقّة، وأنّ الصوت الموحّد، حين يستند إلى الإرادة والإصرار، قادر على إحداث التغيير والتراجع عن القرارات التي تمسّ بمصلحة الناس ومستقبل أبنائهم".وجدّدت الهيئة "التزامها الوقوف إلى جانب أهالي البلدة والدفاع عن حقوقهم"، مؤكّدةً أنّ "المطالبة بالحقّ لن تتوقّف ما دام هناك من يؤمن به ويسعى إلى تحقيقه".وختمت: "معًا نحمي مدرستنا، ونصون حقّ أبنائنا، ونحافظ على مستقبل حصارات".