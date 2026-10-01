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مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"إذا كانت محركات طائرة (فلاي دبي) قد هدأت بعد هبوطها بسلام في أحد المطارات السعودية ونقل ركابها الإسرائيليين إلى تل أبيب فإن تداعيات الحادثة لا تزال تتفاعل وتفاصيلها تتوالى وإن كان جلها مصدره إسرائيلي.وفي توقيت إنتخابي فاضح راحت إسرائيل تمارس أبشع صنوف الإستثمار الأمني والسياسي منذ الساعات الأولى للحادثة وقبل أن تقول التحقيقات كلمتها.وبهذا المعنى إنتقل بنيامين نتنياهو وفريقه سريعا إلى تغذية خطاب التصعيد وتوصيف الحادثة بالإرهابية ودعوة المنظومة الأمنية إلى الإستعداد للمزيد من التهديدات.ولم يتورع مسؤولون إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية عن توجيه أصابع الإتهام إلى إيران مباشرة مستبقين وضوح الرواية الكاملة لما حصل على متن الطائرة قبل أن تحط في أحد المطارات السعودية.الإستثمار لم ينحصر بحادثة طائرة ( فلاي دبي) بل امتد إلى الهجوم الذي استهدف قاعدة أميركية في بريطانيا.وقال نتنياهو في هذا الشأن إن إسرائيل زودت لندن بمعلومات إستخباراتية تفيد بأن هجوما سيحصل وسيكون مدعوما من إيران.وفيما أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن اعتقاده بأن طهران متورطة في الحادثة قال الرئيس الأميركي إننا ندرس الأمر ونأخذه بجدية كبيرة.هذه الضغوط التي تستهدف الجمهورية الإسلامية تتزامن مع مناقشة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الرد الأميركي على مقترح الأيام السبعة.وفي أحدث تصريحاته قال دونالد ترامب كل شيء ولم يقل شيئا "ربما نوجه ضربة" إلى إيران وربما نتوصل إلى إتفاق, علينا إتخاذ القرار والحرب ستنتهي قريبا جدا بطريقة أو بأخرى".في الواقع جنوبه تحت مرمى العدوان الإسرائيلي اليومي والتهديد بشن هجمات جديدة يستعيد العمل الحكومي زخمه مع عودة الرئيس نواف سلام من رحلته الأميركية.وعقد جلسة في السراي الحكومي أقر خلالها مشروع الموازنة وبحث في بنود عدة وأقر أيضا تعديل بدل النقل بزيادة توازي خمسة ليترات يوميا مع تأجيل البت بطلب وزير الطاقة إلغاء الضريبة على صفيحة البنزين لحين إعداد الصيغة القانونية المرتبطة بها.وغداة عودة سلام إلى بيروت سرت معلومات عن دعوة أميركية إلى عقد إجتماع لبناني - إسرائيلي على المستوى العسكري في العشرين من الشهر الحالي في تامبا بولاية فلوريدا.مقدمة الـ"أم تي في"الوضع اللبناني غير مريح لا عسكريا ولا ديبلوماسيا ولا اجتماعيا. فاسرائيل تهدد بالتصعيد جنوبا، اذ اعلنت القيادة الشمالية في الجيش الاسرائيلي ان موجة الهجمات ستستمر في الساعات المقبلة، وان دوي الانفجارات قد يسمع من أمكنة بعيدة.بالتوازي، الانتظار الديبلوماسي سيد الموقف من الان الى نهايات الشهر الجاري، موعد المفاوضات العسكرية التي حددت بين لبنان واسرائيل في تامبا - فلوريدا. هكذا فان الحذر والترقب سيبقيان مسيطرين، ولا سيما ان المواقف واضحة.فالمجتمع الدولي يطالب بجدية في نزع سلاح ويعتبره اولوية اذا كان لبنان يريد استعادة اراضيه المحتلة.بالتوازي مع التصعيد العسكري والحذر الديبلوماسي، فان الوضع الاجتماعي غير مريح.فالغلاء يستفحل، والاسعار نار، كما ان الاصلاحات المالية صعبة التحق، فيما المفاوضات مع صندوق النقد عسيرة.واللافت في السياق ان مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم لم يقر البند المتعلق بالغاء رسم ال 300 الف ليرة.اقليميا، الرئيس الاميركي يلوح بتصعيد القصف على ايران بعد الانتخابات النصفية، مؤكدا ان الاميركية ستبيد ايران هذه المرة.لكن قبل تفصيل كل العناوين عودة الى حادثة فلاي دبي أمس والتي طرحت أسئلة أمنية وسياسية لا تنتهي.فهل هي حادثة فردية أم جزء من مخطط مدبر، علما أن أربعة طيارين كانوا على متن الرحلة، بدلا من اثنين!.مقدمة "المنار"تكسرت أجنحة بنيامين نتنياهو الانتخابية التي حملها لطائرة «فلاي دبي»، ومع رسو الطائرة وما حملته من حادثة على مدارج التحقيق، صعب على العالم تصديق الرواية الصهيونية الدنكيشوطية، حتى إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم عظيم كذبه وخداعه، لم يستطع مجاراة نتنياهو بروايته، فأحبط مفاعيلها الانتخابية، بل أضاف إليها أنه لم يعد منخرطا في السياسة .إلا السلطة ، فلا تزال منخرطة في شراكة تفاوضية مع نتنياهو، مقدمة له أوراقا انتخابية، قاصدة أو عن غير قصد، من خلال تمسكها بإطارها وترجيها ضرب مواعيد تفاوضية جديدة، فيما لا جديد من الجنوب يعطيها مسوغا وطنيا أو أخلاقيا أو حتى سياسيا لاستمرار مكابرتها، في ظل عدوانية صهيونية متواصلة تفجيرا ونسفا وغارات تهز أرض الجنوب ولن تهز أهله.مطلبيا، ومع اهتزاز الحكومة على وقع هدير تحركات العمال والفقراء والموظفين، سارعت إلى تثبيت دعائمها بخمسة ليترات بنزين، ففي جلستها اليوم أقرت مقترح وزير العمل محمد حيدر مع الهيئات الاقتصادية والنقابية بإعطاء خمسة ليترات بنزين كبدل نقل عن كل يوم عمل، فهدأت الشارع، دون أن تحل المعضلة الاقتصادية والاجتماعية، وسط غياب رؤية حكومية واضحة للتعاطي مع الحالة المعيشية الكارثية للمواطنين.في حال المنطقة المترنحة على نوايا ترامب ونتنياهو، لا يزال الدم ثالفلسطيني ينزف في غزة، والتغول الصهيوني يتوسع في الضفة، والمقدسات تدنس بالمستوطنين والمرشحين الصهاينة للانتخابات.وأما كل محاولات التهويل والترويض، من مضيق هرمز إلى باب المندب، للعبور بأسعار النفط إلى بر الأمان، فلا تزال بلا جدوى، وبقيت تلك الأسعار تهز صناديق الاقتراع الأميركية، ومنظومات الحكم في المنطقة.وأما منطق التحرر من الاحتلال، فقد جسده العراق الذي يحتفي بخروج آخر جنود الاحتلال الأميركي من البلاد، على أمل التحرر من السطوة الأميركية التي تغرق شيئا فشيئا في مضيق هرمز.ومع الضيق الذي يحاول العدوان فرضه على المنطقة، يبقى تحرير العراق من الاحتلال الأجنبي تأكيدا على الحقيقة التي تقول إنه مهما طال الزمن وعظمت التضحيات، ومهما بلغ جبروت المحتل وهيمنته وتوحشه، فإنه لن يتمكن من إخضاع الشعوب الحرة أو كسر إرادتها، وسيكون مصيره الأفول والهزيمة والسقوط، كما جاء في بيان تهنئة حزب الله للعراق، حكومة وشعبا ومقاومة ومرجعية، بهذا الحدث التاريخي الذي صنعته دماء الشهداء والجرحى وتضحيات المجاهدين.مقدمة الـ"أو تي في"بعد أربع وعشرين ساعة على حادثة طائرة فلاي دبي، يترقب الشرق الاوسط تداعيات لا تزال غير منظورة حتى الآن. فاسرائيل تكثف من تسريباتها عن مساع لطلب تسلم مساعد الطيار العماني وعن مشاركة محتملة في التحقيقات، من دون ان يصدر الى الآن اتهام الى جهة لتحميلها المسؤولية، على الرغم من مسارعة بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه بالامس الى ربط الحادث بعمل إرهابي.وكما الشرق الاوسط، كذلك المعارضة الاسرائيلية تترقب احتمال استغلال نتنياهو للحادثة انتخابيا، في محاولة لجمع اصوات اضافية او لتطيير الاستحقاق من اساسه، بناء على سيناريو محتمل يقوم على اتهام ايران بحادثة فلاي دبي واتخاذه مبررا لاستئناف العمليات العسكرية ضدها.المشهد الاسرائيلي يأتي معطوفا على كلام للرئيس دونالد ترامب جدد فيه التهديد بضرب ايران ملمحا الى امكانية استئناف الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي.وكأن ترامب، يوجه الرسالة بأن نتائج الانتخابات ايا تكن، لن تؤثر على ما يعتبره صلاحياته الرئاسية في الحرب. فيما ايران تتمسك بموقفها بين الاستعداد للتفاوض والالتزام بالدفاع عن مصالحها.محليا، برز ما ذكرته وكالة رويتز اليوم عن لقاء بين مسؤولين في وحزب الله الشهر الماضي في تركيا قالت إنه بحث المخاوف الامنية واحرز تقدما.قبل ان تنقل وسائل اعلام سورية عن وزارة الاعلام في دمشق نفيا لحصول مثل هذا الاجتماع، من دون ان يصدر اي موقف او تعليق عن حزب الله حتى الساعة.اما معيشيا، فلم ينجح تفاح وزراء القوات في ستر عورات وزارة الطاقة التي حضر وزيرها للمطالبة برفع ضريبة 300 الف ليرة عن صفيحة البنزين، من دون نص قانوني طالبته الحكومة بكتابته لاتخاذ قرار في شأنه.وزير القوات إذا، يحضر بفرض حكومي ناقص، فيما مجلس الوزراء يوافق على تعديل بدل النقل اليومي، من دون ان يشكل ذلك انعكاسا مباشرا على جيبة مواطن لا يعرف من أين تأتيه الضرائب ولا يعرف كيف سيعبر الأزمة.وأما الموازنة، فستتحول في الايام القليلة المقبلة عنوانا للمرحلة بعد تصاعد الدخان الابيض من مجلس الوزراء.مقدمة الـ"أل بي سي"ما زالت حادثة طائرة "فلاي دبي" تشغل العالم، لأنها ذكرته بـ11 أيلول.وما زالت التحقيقات في بدايتها، والمهتمون فيها: الإمارات، لأن الطائرة تابعة لأحدى شركاتها، والسعودية، لأن الطائرة هبطت فيها، وإسرائيل، لأن الطائرة كانت تقل أكثر من مئة وسبعين راكبا إسرائيليا وكانت متوجهة إلى تل أبيب، وسلطنة عمان، لأن مساعد قائد الطائرة هو عماني، والهند، لأن قائد الطائرة يحمل الجنسية الهندية.وعليه، فإن من السابق لأوانه الخروج باستنتاجات، لأن التحقيق مازال في بداياته، وحين تكون أكثر من جهة مهتمة بالتحقيق، فإن تبادل المعطيات والمعلومات إلزامي لاكتمال عناصر التحقيق، وربما يتطلب الأمر "خلية طوارئ" من جميع الدول الآنفة الذكر للتوصل إلى الإجابة عن السؤال الأول: هل كان الهدف خطف الطائرة أم إسقاطها في عملية انتحارية؟ مفتاح كلمة السر لدى مساعد قائد الطائرة العماني.في الإنتظار، ماذا ستكون عليه النتائج السياسية للعملية؟ هل سيستطيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تسييل" الحادثة في صناديق الإنتخابات؟في آخر التطورات، أعلنت سفارة الهند لدى الإمارات اليوم أن طيار شركة "فلاي دبي" المصاب، بصحة جيدة ويتعافى بشكل جيد بعدما نقل من السعودية إلى الإمارات، بحسب وسائل إعلام هندية.في المفاعيل، قالت أكبر ثلاث شركات طيران إسرائيلية اليوم إنها تعتزم استئناف رحلاتها إلى دبي.فقد طلبت شركات العال وإسرا إير وأركياع موافقة السلطات الأمنية لاستئناف الرحلات إلى دبي.في الملفات المتعلقة بلبنان، قال صندوق النقد الدولي إن على لبنان تنفيذ عدد من الإصلاحات الأساسية في الاقتصاد والقطاع المصرفي للتوصل إلى اتفاق جديد للحصول على دعم من الصندوق.وأشار الصندوق إلى أن مسار لبنان نحو إبرام اتفاق معه "يتطلب عدة عناصر مختلفة".وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك لصحفيين خلال مؤتمر صحفي "يتطلب الأمر إحراز تقدم مستمر في الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك دخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ، وإقرار تشريعات ملائمة لمعالجة الفجوة المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية".