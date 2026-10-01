جولة مفاوضات تامباعسكرية تقنية: أي خرق قبل الانتخابات شبه مستحيل

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تقول مصادر سياسية مطلعة إنّه جرى إبلاغ لبنان رسميّا باستئناف المفاوضات وبنقلها من روما الى مقرّ "سنتكوم"، وهو المكان التقني الذي اختارته واشنطن لاستضافة الوفدين العسكري اللبناني و " " برعايتها لبحث الترتيبات الأمنية على الأرض على مدى ثلاثة أيّام. واختارته واشنطن كونه فرعًا عملياتيًا ميدانيًا تابعًا لوزارة الدفاع ويُشرف حصرًا على العمليات العسكرية في 21 دولة تشمل ، ومن ضمنها لبنان و "إسرائيل".ورغم أنّ الجولة ستكون عسكرية تقنية يُشارك فيها الممثلون العسكريون عن الجيش اللبناني ويبحثون في الشقّ الفني والامن الحدودي ومحاولة تثبيت وقف إطلاق النار، والحوادث الميدانية الأخيرة التي استهدفت عسكريين لبنانيين، إلّا أنّ المعلومات أكّدت ترؤس السفير سيمون كرم الوفد اللبناني، ومشاركة السفيرة ندى حمادة معوّض. ويأتي ذلك كغطاء ديبلوماسي ولإدارة الإطار السياسي العام والتنسيق مع الوسيط الأميركي.وتشير المصادر نفسها، إلى أنّه رغم عدم توقّع خروج المفاوضين من جولة فلوريدا بأي خرق جدّي وعملي، وعدم التوصّل الى وضع جدول زمني لحصرية السلاح أو للانسحاب، يتمّ الذهاب إلى تنفيذه سريعا قبل الانتخابات " " والأميركية، إلّا أنّ هذه الجولة يُفترض أن تُشكّل خطوة عملية على مسار الاتفاق في المرحلة المقبلة، لأنّ المفاوضات ستستمرّ بعد الانتخابات، أيّاً كانت نتائجها. غير أنّها ترتبط بشكل أو بآخر بالملف الأميركي- وما سيؤول اليه.توضح المصادر أنّ واشنطن لن تُلزم "إسرائيل" بخوض المرحلة الثانية من المناطق التجريبية، كما لن تضغط على الجيش اللبناني لينفّذ حصر السلاح بيده بالقوّة كونها تتفهّم الموقف اللبناني والخطوات التي يقوم بها الجيش على الأرض. لكنها تُشدّد على أنّ الانسحاب وتقديم المساعدات لاستعادة التعافي يرتبط بمدى قدرة حصر السلاح بيدها ونزع سلاح الحرب وتفكيك شبكاته المالية المرتبطة ببنك صادرات . كما يهمّ واشنطن مناقشة مرحلة ما بعد "اليونيفيل"، وتمرير اقتراحها بأن يحلّ الجيش اللبناني وحده كقوّة ضابطة للحدود. الأمر الذي تريده تلّ أبيب أيضا.وترغب واشنطن في وضع آليات وجدول زمني لاتفاق الإطار، على ما تلفت المصادر، لكن ما يهمّها الآن إبقاء هذا الاتفاق حيّا، حتى مع عدم تحقيق أي خطوة جديدة، سيما أنّ كلّ شيء مؤجّل لما بعد الانتخابات. فضلًا عن منع الانهيار الكامل لمسار التفاوض بين الجانبين، والإبقاء على قنوات الاتصال العسكرية مفتوحة وغير مجمّدة حفاظا على التهدئة، لا سيما في المستوطنات الشمالية التي يريدها رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو أن تبقى هادئة ومستقرّة حتى موعد الانتخابات، في انتظار المشهد السياسي الجديد في تلّ أبيب وواشنطن.