لقمة عيش 300 عائلة في خطر... أصحاب شاحنات الضنية يحتجون والجيش يتدخل

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وتسبّب قطع الطريق بإعاقة حركة المرور في المحلة. أقدم عدد من أصحاب الشاحنات على قطع الطريق العام في عند مفرق كفرحبو، احتجاجاً على التدابير والإجراءات المتخذة بحقهم من قبل قوى الأمن، وفق ما أفادت مندوبة " ".وتسبّب قطع الطريق بإعاقة حركة المرور في المحلة.

ولاحقا أعاد الجيش بعد قطعها من قبل أصحاب شاحنات نقل البضائع والمواد الأولية.

وأوضح المحتجون أن "هذه الأزمة تضع لقمة عيش ما يقارب 250 إلى 300 عائلة في خطر حقيقي، إذ يعتمد هؤلاء كلياً على العمل في نقل الرمل والحصى من خط الجرد"، وأشاروا إلى أن "أزمتهم بدأت منذ ثلاثة أشهر مع قيام القوى الأمنية بحجز شاحناتهم القانونية والمسجلة بالكامل، بحجة نقل مواد من مقالع وكسارات لا تمنحها الدولة رخصاً رسمية، مما يضع السائقين في مأزق ناتج عن غياب الحلول التنظيمية من قبل الدولة".





واعلنوا ان "المعاناة لم تقف عند حدود الإجراءات الرسمية، بل امتدت لتشمل البلديات المحلية التي بدأت بمنع مرور الشاحنات عبر طرقاتها بحجة الأضرار والحفر التي تتشكل على الطرق، مما اجبر السائقين للجوء إلى طرق فرعية والرجوع إلى التنقل بين القرى للوصول إلى مقاصدهم".





وشددوا على "خطورة التوقيت"، مشيرين إلى أن "هذا الشهر يُعد الفرصة الأخيرة لهم للعمل وتأمين قوت يومهم قبل حلول موسم الثلوج وتوقف العمل بالكامل في منطقة الجرد"، مطالبين الجهات المعنية ب"التدخل السريع لإيجاد حلول ملموسة تضمن استمرار عملهم".