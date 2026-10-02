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لبنان

ذخائر القديسين قبريانوس ويوستينا تصل من روما إلى دير كفيفان

Lebanon 24
02-10-2026 | 01:14
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ذخائر القديسين قبريانوس ويوستينا تصل من روما إلى دير كفيفان
ذخائر القديسين قبريانوس ويوستينا تصل من روما إلى دير كفيفان photos 0
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استقبل دير كفيفان ذخائر شفيعيه القديسين الشهيدين قبريانوس ويوستينا، التي وصلت من روما لتُحفظ فيه، بالتزامن مع الاحتفال بعيدهما.
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دير كفيفان استقبل ذخائر القديسين قبريانوس ويوستينا واحتفل بعيدهما


وترأس المدبر العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأب إميل عقيقي، ممثلاً الرئيس العام الأباتي هادي محفوظ، قداس عشية العيد، وعاونه رئيس الدير الأب اسطفان فرح ومعلم المبتدئين الأب نجم شهوان، بمشاركة أمين السر العام للرهبانية الأب طوني عيد وعدد من رؤساء الأديار والآباء والرهبان والراهبات وحشد من المؤمنين.
دير كفيفان استقبل ذخائر القديسين قبريانوس ويوستينا واحتفل بعيدهما


ورحّب فرح بالمشاركين، مشيراً إلى أهمية وجود الذخائر في الدير الذي عاش فيه القديسان نعمة الله وشربل والطوباوي إسطفان، وشكر الأب جاد القصيفي على جهوده لإحضارها إلى لبنان.

وخلال العظة، نقل عقيقي معايدة الأباتي محفوظ، وتناول سيرة القديسين قبريانوس ويوستينا، مؤكداً أن الشهادة ليست محطة تاريخية، بل مسار مستمر في الكنيسة، مستشهداً بشهداء الإيمان في نيجيريا والشهداء المسابكيين والشهداء الأقباط الـ21 في ليبيا.
دير كفيفان استقبل ذخائر القديسين قبريانوس ويوستينا واحتفل بعيدهما


وميّز بين "الشهادة الحمراء" القائمة على بذل الدم، و"الشهادة البيضاء" التي تظهر في الالتزام اليومي بالإنجيل والمحبة والخدمة والغفران، مشيراً إلى أن دير كفيفان احتضن القديس نعمة الله كساب الحرديني والطوباوي الأخ إسطفان نعمة.

وبعد القداس، أُقيمت رتبة تبريك الذخائر وزياح القديسين والتطواف بها، قبل أن ينتقل الحاضرون إلى صالون الدير لتبادل التهاني.
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