ذخائر القديسين قبريانوس ويوستينا تصل من روما إلى دير كفيفان

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استقبل دير كفيفان ذخائر شفيعيه القديسين الشهيدين قبريانوس ويوستينا، التي وصلت من روما لتُحفظ فيه، بالتزامن مع الاحتفال بعيدهما.وترأس المدبر العام للرهبانية الأب إميل عقيقي، ممثلاً الرئيس العام الأباتي هادي محفوظ، قداس عشية العيد، وعاونه رئيس الدير الأب اسطفان فرح ومعلم المبتدئين الأب نجم شهوان، بمشاركة أمين السر العام للرهبانية الأب طوني عيد وعدد من رؤساء الأديار والآباء والرهبان والراهبات وحشد من المؤمنين.ورحّب فرح بالمشاركين، مشيراً إلى أهمية وجود الذخائر في الدير الذي عاش فيه القديسان نعمة الله وشربل والطوباوي إسطفان، وشكر الأب جاد القصيفي على جهوده لإحضارها إلى .وخلال العظة، نقل عقيقي معايدة الأباتي محفوظ، وتناول سيرة القديسين قبريانوس ويوستينا، مؤكداً أن الشهادة ليست محطة تاريخية، بل مسار مستمر في الكنيسة، مستشهداً بشهداء الإيمان في نيجيريا والشهداء المسابكيين والشهداء الأقباط الـ21 في ليبيا.وميّز بين "الشهادة الحمراء" القائمة على بذل ، و"الشهادة البيضاء" التي تظهر في الالتزام اليومي بالإنجيل والمحبة والخدمة والغفران، مشيراً إلى أن دير كفيفان احتضن القديس نعمة الله كساب الحرديني والطوباوي الأخ إسطفان نعمة.وبعد القداس، أُقيمت رتبة تبريك الذخائر وزياح القديسين والتطواف بها، قبل أن ينتقل الحاضرون إلى صالون الدير لتبادل التهاني.