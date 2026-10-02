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لبنان

إشكالية جديدة بين أصحاب المولّدات والمشتركين

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
02-10-2026 | 01:45
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إشكالية جديدة بين أصحاب المولّدات والمشتركين
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لفت مصدر اقتصادي إلى أن إشكالية جديدة قد تنشأ بين أصحاب المولّدات والمشتركين، على خلفية تسعيرة المولدات لهذا الشهر، التي جاءت على الشكل الآتي:
التسعيرة الأساسية تبلغ 52,840 ليرة للكيلوواط على الساحل، و58,124 ليرة للكيلوواط على ارتفاع 700 متر عن سطح البحر.
أما الجديد هذه المرة، فهو السماح لأصحاب المولّدات على الساحل باعتماد التسعيرة المرتفعة، أي 58,124 ليرة للكيلوواط، إذا كان المولد يبعد 300 متر عن منزل المشترك، بحيث تُحتسب الاشتراكات التي تبعد 300 متر عن موقع المولد وفق التسعيرة المرتفعة، فيما تخضع الاشتراكات الأقرب إلى المولد للتسعيرة الأساسية.
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وتبرز هنا، بحسب المصدر، إشكاليات تتعلق بآلية القياس والجهة المخوّلة تحديد المسافات، لا سيما أن العديد من أصحاب المولدات عمد إلى نقل مولّداته مسافة تقارب 100 متر عن مواقعها الأساسية، للاستفادة من التسعيرة المرتفعة.
وختم المصدر بالتحذير من أن تسعيرة هذا الشهر، بصيغتها الحالية، ستؤدي إلى إشكاليات كبيرة، وقد تتسبب بنزاعات بين أصحاب المولّدات والمشتركين.


المصدر: لبنان 24
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