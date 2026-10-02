سلام من النبطية: نريد دولة قادرة وفاعلة لكل أبنائها



أعلن رئيس الحكومة نواف سلام من النبطية ان "كل زيارة الى هذه المنطقة تحمل مشاعر ألم بسبب المعاناة والمسؤولية تجاه ما تستحقونه من دولتكم" .





وتوّجه سلام إلى الجنوبيين قائلا: "كانت حاجاتكم وهمومكم معي في نيويورك وواشنطن في كل من لقاءاتي مع والمسؤولين ورئيس البنك الدولي".

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وأشار سلام إلى انه "قد تكون المشاريع التي نطلقها اليوم محدودة أمام حجم ما تحتاجه النبطية والجنوب".



وتابع: "ننتهي اليوم من ترميم سراي النبطية الحكومي ونعيد افتتاح مركز امن الدولة ودائرة النفوس فيها، ومركز الأمن العام كما سيعاد قريباً افتتاح قصر العدل".



وأضاف سلام: "نحن هنا لنعلن عن 23 مناقصة أطلقها مجلس الإنماء والإعمار". وقال سلام: "أعود اليوم إلى النبطية لأؤكد لكم أمراً ثابتا "التزامنا تجاه أهلنا في الجنوب والنبطية لم ولن يتغير".وتوّجه سلام إلى الجنوبيين قائلا: "كانت حاجاتكم وهمومكم معي في نيويورك وواشنطن في كل من لقاءاتي مع والمسؤولين ورئيس البنك الدولي".وأشار سلام إلى انه "قد تكون المشاريع التي نطلقها اليوم محدودة أمام حجم ما تحتاجه النبطية والجنوب".وتابع: "ننتهي اليوم من ترميم سراي النبطية الحكومي ونعيد افتتاح مركز امن الدولة ودائرة النفوس فيها، ومركز الأمن العام كما سيعاد قريباً افتتاح قصر العدل".وأضاف سلام: "نحن هنا لنعلن عن 23 مناقصة أطلقها مجلس الإنماء والإعمار".

وشدد على ان "مسيرة التعافي وإعادة الاعمار لم تنطلق الّا لتستمر"، مشيرا إلى ان حجم الحاجات يفوق إمكانات وقدرتها على تحمّل هذه الأعباء وحدها".





وأضاف: "نريد دولة قادرة وفاعلة وواحدة لكل أبنائها جيشها واحد وقرارها واحد". وسأل: "ماذا لو اندلعت حرب جديدة في المنطقة؟ هل نقبل بأن يدفع والجنوب ثمنها مرة أخرى؟".





من جانبه، رحب النائب هاني قبيسي في كلمته برئيس الحكومة في منطقة النبطية، مشيرا إلى ان هذا الأمر يدل على رعاية الحكومة للجنوب بعد الحرب الهمجية التي شنها العدو الإسرائيلي.

، أكد والبلديات أحمد الحجار في كلمة له ان "الدولة مع اهل الجنوب والاولوية اليوم تحرير الاراضي المحتلة وبسط سلطة الدولة"، مؤكدا ان الدولة لن تتخلى عن الجنوب.من جانبه، رحب النائب هاني قبيسي في كلمته برئيس الحكومة في منطقة النبطية، مشيرا إلى ان هذا الأمر يدل على رعاية الحكومة للجنوب بعد الحرب الهمجية التي شنها العدو الإسرائيلي. زيارة مجمع قوى الأمن الداخلي في كفرجوز واعتبر سلام ان "الضمانة الحقيقية أمامنا هي أن نمضي في حشد ما استطعنا من إمكانات ودعم لتحقيق الانسحاب الكامل ولإعادة بناء الدولة".وأضاف: "نريد دولة قادرة وفاعلة وواحدة لكل أبنائها جيشها واحد وقرارها واحد". وسأل: "ماذا لو اندلعت حرب جديدة في المنطقة؟ هل نقبل بأن يدفع والجنوب ثمنها مرة أخرى؟".

وكان سلام وصل في مستهل زيارته إلى النبطية إلى مجمع قوى الأمن الداخلي في كفرجوز، يرافقه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وعدد من الأمنيين.

وقال سلام من سرية درك النبطية: نحيّي العناصر الأمنية على جهودهم ونحن الى جانبهم وندعمهم ونعلم أنّهم مع الناس كي يشعروا بالأمن والأمان"، مُعتبرا ان "اساس عودة الجنوبيين هو الامن والامان في الجنوب".

من جانبه، شدد وزير الداخلية أحمد الحجار على ان "الدولة موجودة إلى جانب الناس".

واعتبر وزير المال ياسين جابر بالتزامن مع وصول رئيس الحكومة أن تمارس اعتداءات يوميّة.

أضاف:" تأتي الزيارة اليوم إلى النبطية من أجل التشديد على وقوف الحكومة الى جانب أهالي الجنوب".

وتشمل الجولة زيارة سرية درك النبطية، قبل الانتقال إلى مبنى البلدية حيث يعقد اجتماعاً ويلقي سلام كلمة موجهة إلى أبناء المدينة والجنوب.



هذا ويختتم سلام جولته بزيارة سوق النبطية، ثم إمام المدينة في دارته.