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لبنان

وفدٌ من لجنة التّنسيق اللّبنانيّة- الأميركيّة (LACC) التقى رجي في واشنطن

Lebanon 24
02-10-2026 | 03:59
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وفدٌ من لجنة التّنسيق اللّبنانيّة- الأميركيّة (LACC) التقى رجي في واشنطن
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سلّم وفد من لجنة التّنسيق اللّبنانيّة- الأميركيّة (LACC)  وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اثناء وجوده في واشنطن مذكرة تضمنت عرضا مفصلا عن موقفها ورؤيتها لما يجري في لبنان بعد شرح مفصل للظروف التي دفعت الى تأسيسها بما جمعته من منظمات لبنانية – أميركية، جددت فيها دعمها "لجهود الحكومة الرّامية إلى استعادة سلطة الدّولة اللّبنانيّة، وترسيخ السّيادة، وتعزيز المؤسّسات الدّستوريّة، والمضيّ قدمًا في مسار الإصلاح تحقيقًا للاستقرار الدّائم والتّعافي والسّلام". 
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واقترحت في مذكرتها ثلاثة مسارات استراتيجيّة متكاملة تعزّز بعضها البعض. أولها "دعمها عمليّة التّفاوض بين لبنان وإسرائيل تقودها الدّولة وتتمّ برعاية الولايات المتّحدة عبر المؤسّسات الدّستوريّة اللّبنانيّة". وثانيها اعتبارها، "أنَّ ممارسة الدّولة لسلطتها الحصريّة على السّلاح وقرارات الحرب والسّلم تُعدّ أمرًا لا غنى عنه لسيادة لبنان واستقراره ومصداقيّة مؤسّساته وتعافيه الاقتصادي". وثالثها تشديدها "يأن تسير عمليّة استعادة السّيادة جنبًا إلى جنب مع إعادة بناء فعاليّة الدّولة ومصداقيّتها. فالاستقرار المستدام يتطلّب وجود مؤسّسات فاعلة، وقضاءً مستقلًّا وفعّالًا، ومبادئ الشّفافيّة والمساءلة، وإصلاحات اقتصاديّة وماليّة".

وإلتقى وفدٌ من لجنة التّنسيق اللّبنانيّة- الأميركيّة (LACC) اجتماعًا في واشنطن مع وزير الخارجيّة والمغتربين يوسف رجّي، حيث جرى تناول مستجدّات الأوضاع اللّبنانيّة من جوانبها كافّة، وقدّم الوفد عرضًا مفصّلًا عن أهداف تأسيس اللّجنة التي تضمّ عددًا من المنظّمات الأميركيّة اللّبنانيّة التي لها تاريخ طويل من العمل مع مراكز القرار في أميركا لدعم القضيّة اللّبنانيّة وهي المركز اللّبناني للمعلومات (LIC)، المعهد الأميركي اللّبناني للسّياسات (ALPI-PAC)، التّجمّع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النّهضة اللّبنانيّة الأميركيّة (LARP)، لبنانيّون من أجل لبنان (LFLF)، الجامعة اللّبنانيّة الثّقافيّة في العالم (WLCU)، ومعهم ملتقى التّأثير المدني (CIH) بصفته المنظّمة الاستشاريّة للّجنة. إضافةً إلى الجهود التي تبذلها مع الإدارة الأميركيّة والكونغرس ومجلس الشّيوخ، من أجل دعم القضيّة اللّبنانيّة، وجدّدت اللّجنة مساندتها للجهود الرّامية إلى استعادة سلطة الدّولة اللّبنانيّة، وترسيخ السّيادة، وتعزيز المؤسّسات الدّستوريّة، والمضيّ قدمًا في مسار الإصلاح تحقيقًا للاستقرار الدّائم والتّعافي والسّلام، لا سيّما في هذه المرحلة الحاسمة التي يمرّ بها لبنان.

وعرض الوزير رجّي أمام الوفد نتائج المحادثات التي جرت مع المسؤولين الأميركيّين ولا سيّما مع وزير الخارجيّة الأميركي ماركو روبيو، وعدد من أعضاء الكونغرس ولحصيلة الاجتماعات في نيويورك على هامش انعقاد الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، وأيضًا لنتائج الاجتماع البارز الذي عقده الوزير رجّي في البيت الأبيض، مع نائب مستشار الأمن القومي الأميركي مايك نيدهام.
 
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