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لبنان

جناح لبناني موحّد في "SIAL باريس"... 8 آلاف عارض من 130 دولة

Lebanon 24
02-10-2026 | 04:06
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جناح لبناني موحّد في SIAL باريس... 8 آلاف عارض من 130 دولة
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يشارك لبنان بجناح موحّد في معرض الغذاء والمشروبات الدولي "SIAL 2026"، الذي تستضيفه باريس بين 17 و21 تشرين الأول في مركز "Paris Nord Villepinte"، بمشاركة 8 آلاف عارض من أكثر من 130 دولة.
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وتتوقع المجموعة المنظمة "Comexposium" أن يشهد المعرض اتفاقات وتبادلات بقيمة تعاقدية تصل إلى 10 مليارات يورو بين الصناعيين والمنتجين وأصحاب العلامات التجارية والموردين والمصدرين، خلال أيامه الخمسة.

ويقام الجناح اللبناني برعاية وزير الصناعة جو عيسى الخوري وحضوره، وتنظمه نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية بالتعاون مع "هوسبيتاليتي سيرفسز"، بمشاركة عارضين من قطاعات الصناعات الغذائية والمشروبات الكحولية، تحت شعار "تذوقوا حكايات أرضنا".

ويفتتح عيسى الخوري الجناح في 17 تشرين الأول، بحضور السفير اللبناني في باريس ربيع الشاعر، والمديرين العامين لوزارات الصناعة عادل الشباب، والزراعة لويس لحود، والاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، ورئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية رامز بونادر، والمديرة التنفيذية لـ"هوسبيتاليتي سيرفسز" جومانا داموس سلامة، إلى جانب العارضين وزوار لبنانيين.

وأكد عيسى الخوري أهمية المعارض الدولية في ربط المنتجين والموزعين والمستوردين والمصدرين وفتح فرص للتبادل والعمل المشترك، معرباً عن ثقته بقدرة الصناعيين اللبنانيين على تعزيز حضورهم في الأسواق الأوروبية انطلاقاً من فرنسا، استناداً إلى جودة المنتجات اللبنانية وتميزها.
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