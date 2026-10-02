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لبنان

من الأجور إلى النقل والتعويضات... مطالب عمالية جديدة

Lebanon 24
02-10-2026 | 04:14
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من الأجور إلى النقل والتعويضات... مطالب عمالية جديدة
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طالب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان "FENASOL" برفع الحد الأدنى للأجور إلى ما لا يقل عن ما يعادل 1500 دولار، وإقرار سلم متحرك يربط الرواتب بكلفة المعيشة، مع رفض مقايضة أي زيادة بالأجور أو بدل النقل بتعويضات نهاية الخدمة.
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وجاءت المطالب خلال زيارة وفد برئاسة كاسترو عبد الله وعضوية نائبة الرئيس هويدا هلال، والأمين العام حسين عليق، وعلي أيوب وإنعام عبد الله، لوزير العمل محمد حيدر، حيث سلّمه مذكرة تستكمل مطالب الاتحاد المقدمة في 17 تشرين الثاني 2025.


ودعا الاتحاد إلى اجتماع عاجل للجنة المؤشر بمشاركة ممثلي العمال والاتحادات النقابية والقطاع العام، على أن يشمل تصحيح الأجور مختلف الشرائح مع إعطاء الأولوية للأجور الأدنى.


وأكد أن الأجر وبدل النقل والتعويضات العائلية ونهاية الخدمة حقوق متكاملة، ولا يجوز معالجة أحدها على حساب الآخر. كما طالب بحماية المياومين والعاملين في الاقتصاد غير المنظم والعاطلين عن العمل والعمال الزراعيين والنازحين من الجنوب والضاحية الجنوبية الذين لا تشملهم تغطية اجتماعية ثابتة.


وفي ملف النقل، دعا إلى تحديد بدل يستند إلى الكلفة الفعلية للانتقال، ودفعه بصورة منفصلة عن الراتب عبر تحويل مالي يضمن وصوله إلى العامل، مع تكثيف التفتيش وملاحقة أصحاب العمل الممتنعين عن تسديده.


وطالب بأن يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دفع التعويضات العائلية مباشرة إلى المضمونين، من خلال الصندوق أو حسابات مصرفية، بدلاً من تركها عبر أصحاب العمل، مع تمكين العمال من معرفة مستحقاتهم والمطالبة بالمتأخرات وتقديم الشكاوى.


ورفض الاتحاد أي انتقاص من تعويضات نهاية الخدمة، مطالباً بإعادة تكوين قيمتها بعد الخسائر التي لحقت بها نتيجة الانهيار المالي، بما يشمل من قبضوا تعويضاتهم بعد الأزمة. كما دعا إلى مراجعة الآلية التي تربط قبض العامل تعويضه بتسديد صاحب العمل مبالغ حساب التسوية.

وشدد على ضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار وعدم التصريح عن العمال والتهرب من الاشتراكات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مؤكداً ضرورة اتخاذ خطوات عملية تمنع بقاء الزيادات المعلنة "حبراً على ورق".
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