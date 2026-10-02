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لبنان

نموذج جديد لإعداد الطلاب لسوق العمل... شحادة: فرصة لبناء دولة رقمية

Lebanon 24
02-10-2026 | 04:57
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نموذج جديد لإعداد الطلاب لسوق العمل... شحادة: فرصة لبناء دولة رقمية
نموذج جديد لإعداد الطلاب لسوق العمل... شحادة: فرصة لبناء دولة رقمية photos 0
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أطلقت كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس - الكسليك نموذج "كلية الأعمال الجاهزة لسوق العمل"، خلال لقاء استضافت فيه وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، بحضور أساتذة الكلية وطلابها.
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وأوضحت عميدة الكلية دانيال خليفة فريحة أن النموذج يدمج المهارات المهنية والتعليم القائم على الخبرة الواقعية في البرامج الأكاديمية، مستنداً إلى شراكات مع شركات وهيئات مهنية وشهادات مرتبطة بمؤسسات دولية، بهدف تعزيز فرص الخريجين في سوق العمل.


وخلال مداخلة ضمن مساق التحول الرقمي الذي تقدمه الكلية بالشراكة مع الوزارة، أكد شحادة أن نجاح التحول الرقمي يتطلب توزيعاً واضحاً للأدوار وتنسيقاً بين المؤسسات، بعيداً عن عمل كل وزارة بصورة منفردة.


وأوضح أن الوزارة معنية بوضع السياسات والتشريعات الرقمية وأطر حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الرقمية، بالتكامل مع وزارتي التنمية الإدارية والاتصالات.


وشدد شحادة على أن بناء دولة رقمية يجب أن يحسّن كفاءة الإدارة وجودة الخدمات، مؤكداً ضرورة إدراج الأمن السيبراني وحماية بيانات المواطنين منذ مرحلة تصميم المنصات الحكومية، مع الحفاظ على صلاحيات القضاء والأجهزة الأمنية والعسكرية.


واعتبر أن لبنان يمتلك فرصة لإعادة بناء الإدارة العامة على أسس رقمية حديثة، من خلال التشريعات الواضحة والتنسيق الحكومي والاستثمار في الكفاءات والابتكار، قبل أن يختتم اللقاء بنقاش مع الطلاب.
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