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لبنان

رسامني عقد اجتماعاً لمتابعة ملف مطار القليعات

Lebanon 24
02-10-2026 | 05:42
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رسامني عقد اجتماعاً لمتابعة ملف مطار القليعات
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عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اليوم اجتماعاً لمتابعة ملف مطار الرئيس رينيه معوّض – القليعات، بحضور ممثلين عن الإدارات والأجهزة والجهات المعنية، ولا سيما على المستويات الإدارية والأمنية والتشغيلية.
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وتركّز البحث على الإجراءات المنجزة والأعمال الجاري تنفيذها في إطار التحضير لإعادة تشغيل المطار، إضافة إلى الترتيبات التشغيلية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، ومتابعة ما يتصل بالجوانب الإدارية والأمنية والفنية واللوجستية.



ويأتي الاجتماع في إطار متابعة وزارة الأشغال العامة والنقل لمراحل إعادة تشغيل مطار القليعات، واستكمال المتطلبات القانونية والفنية والأمنية والتشغيلية اللازمة، وصولاً إلى جهوزية المطار وتهيئته للتشغيل الفعلي وفق المعايير الدولية المعتمدة في مجال الطيران المدني.
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