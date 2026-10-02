رسامني عقد اجتماعاً لمتابعة ملف مطار القليعات

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عقد وزير الأشغال العامة والنقل اليوم اجتماعاً لمتابعة ملف مطار الرئيس رينيه معوّض – ، بحضور ممثلين عن الإدارات والأجهزة والجهات المعنية، ولا سيما على المستويات الإدارية والأمنية والتشغيلية.وتركّز البحث على الإجراءات المنجزة والأعمال الجاري تنفيذها في إطار التحضير لإعادة تشغيل ، إضافة إلى الترتيبات التشغيلية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، ومتابعة ما يتصل بالجوانب الإدارية والأمنية والفنية واللوجستية.ويأتي الاجتماع في إطار متابعة لمراحل ، واستكمال المتطلبات القانونية والفنية والأمنية والتشغيلية اللازمة، وصولاً إلى جهوزية المطار وتهيئته للتشغيل الفعلي وفق المعتمدة في مجال الطيران المدني.