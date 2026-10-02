المساعدون القضائيون في المحاكم الشرعية السنية: دار الفتوى أسهمت في ترسيخ الوحدة الوطنية والعيش المشترك

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صدر عن المساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية السنية في البيان التالي:في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا، وفي ظلّ الاستحقاقات والمحطات الكبرى التي يمرّ بها لبنان، تبقى المرجعيات الوطنية والدينية الأصيلة كالأشجار الضاربة جذورها في عمق التاريخ؛ ثابتةً في رسالتها، راسخةً في حضورها، لا تهزّها رياح الظروف ولا تنال من هيبتها تقلّبات الأزمنة.ومن هذا المنطلق، يصدر المساعدون القضائيون في المحاكم الشرعية السنية في لبنان هذا البيان، انطلاقاً من مسؤوليتهم الوطنية والشرعية، وتعبيراً عن تمسّكهم بالمرجعيات الأصيلة، وفي مقدّمها دار الفتوى في الجمهورية ، بما تمثّله من مقام ديني ووطني جامع.إن دار الفتوى لم تكن يوماً مجرّد موقع أو عنوان، بل شكّلت على امتداد تاريخ لبنان رمزاً للمرجعية ، وذاكرةً للاعتدال، ومنارةً استظلّ بها اللبنانيون في مختلف المراحل والأزمات.كما بقيت مظلةً جامعةً صانت الهوية، وحفظت الكرامة، وأسهمت في ترسيخ والعيش المشترك.وإزاء ما تشهده الساحة من استحقاقات وتطورات، يؤكد المساعدون القضائيون تمسّكهم بالثوابت الآتية:أولاً – قدسية المرجعية وسموّ المقصدإن دار الفتوى ستبقى أكبر من الظروف، وأرفع من التجاذبات، باعتبارها أمانةً حملها كبار العلماء ورجالات المؤسسة الدينية على مدى عقود، ومسؤوليةً تستوجب أن تبقى مصونةً ومهابةً ومحفوظة المكانة، بعيداً عن أي تجاذبات أو اعتبارات ظرفية.ثانياً – الحفاظ على الرمزية والتوافقإن قوة دار الفتوى تكمن في استقرارها ورمزيتها الجامعة وكرامة مقامها.ومن هنا، فإن الحفاظ على مكانتها وصون دورها الجامع يشكّلان واجباً وطنياً وشرعياً، يلتقي عليه كل حريص على المؤسسة الدينية الرسمية وعلى وحدة الصف والعيش المشترك.ثالثاً – الوفاء للصرح والتمسّك برسالتهيؤكد المساعدون القضائيون وقوفهم، بكل وفاء ومحبة، إلى جانب هذا الصرح العريق، انطلاقاً من إيمانهم بأن المرجعيات الكبرى تستمد قوتها من رسالتها وتاريخها ومكانتها الجامعة.ويبقى الجميع في خدمة هذه الدار، حريصين على وحدتها وهيبتها، وساعين إلى أن يبقى صوتها صوت والعدل والاعتدال، وأن تؤدي رسالتها الوطنية والدينية بما يحفظ مكانتها ودورها الجامع.ختاماً، نسأل الله تعالى أن يحفظ دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، وأن يبقيها صمّام أمان للجميع، ورمزاً للوحدة والاعتدال، وواحةً جامعة للحق والكلمة ، وأن يوفّق القائمين عليها لما فيه خير البلاد والعباد.