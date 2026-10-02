قوى الأمن للمواطنين: هذه الطرقات ستشهد تدابير سير

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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:أولًا:ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال برش للزفت وإعادة التزفيت في جادة بيار الجميّل، وفقًا لما يلي:بتاريخ 03-10-2026، من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 17.00 ستُنفّذ الأعمال على المسلك الشرقي من جادة بيار الجميّل، بمحاذاة جسر الفيات، وتحديدًا أمام محطة “توتال”. وسيتمّ تحويل السير القادم من جهة البيجو – العدلية حصرًا إلى أعلى الجسر، ومنع المركبات الآلية من المرور بمحاذاته.بتاريخ 04-10-2026، من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 17.00 ستُنفّذ الأعمال على المسلك من جادة بيار الجميّل، وتحديدًا أمام مبنى بنك الاعتماد اللبناني. وسيتمّ منع السير القادم من جهة المتحف باتجاه الفيات من سلوك نفق العدلية والطريق فوقه، وتحويله باتجاه ساحة العبد، ومن ثم العودة إلى ما قبل جسر الفيات.ثانيًا:بتاريخ 03-10-2026، ستقوم مؤسسة مياه وجبل بتنفيذ أعمال حفر لإصلاح أعطال في محلّة الأشرفية – شارع حبيب باشا السعد، أمام مقر وأمام مدرسة الليسيه ، وذلك اعتبارًا من الساعة 8.00 ولحين الانتهاء من الأعمال.وستؤدّي هذه الأشغال إلى:تضييق مساحة مرور المركبات أمام مدرسة الليسيه الفرنسية.منع مرور السير أمام مقر لقوى الأمن الداخلي، الممتدّة من حي وصولًا إلى بنك “BLC”، طيلة فترة تنفيذ الأشغال.ثالثًا:ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال تعبيد الطريق بالإسفلت، على الطريق الممتدّة من مطار الدولي – بيروت وصولًا إلى مفرق ملعب ، وذلك من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 13.00 من تاريخَي 03و04-10-2026.علمًا أنّ هذه الأعمال لن تؤدّي إلى منع مرور السير، إذ سيتمّ تنفيذها على مسرب واحد.يُرجى من المواطنين أخذ ، والتقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.